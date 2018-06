Conjoncture : Tension

De nouvelles spéculations sur la réunion de l'Opep et d'autres grands producteurs, dont la Russie, ont alimenté l’actualité et les débats. Des experts prévoient d’ores et déjà, en l’absence d’un consensus au sein du groupe pour faire face aux baisses de production de certains de ses membres de plus en plus évidente, une réunion tendue entre, d'un côté, l'Arabie saoudite et la Russie, favorables à un assouplissement des quotas, et, de l'autre côté, l'Iran, l'Irak et le Venezuela résolus à s'y opposer.

Ainsi, l'avenir de l'accord de limitation de la production devrait être au cœur de cette réunion de l'Opep et de ses partenaires. Cette rencontre intervient à un moment où les cours du pétrole suscitent l'inquiétude face à cette perspective de voir l'Arabie saoudite et la Russie augmenter leur production de brut. L'Arabie saoudite et la Russie, qui s'entendent depuis 2017 avec d'autres gros producteurs de pétrole pour limiter l'offre, ont évoqué une possible hausse de la production dès le troisième trimestre 2018. Cité par les agences russes lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg, le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Faleh, a jugé que les pays producteurs auront bientôt la possibilité de libérer l'offre. Les deux pays, piliers de l'accord de baisse de la production qui engage 24 pays, dont les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), envisagent désormais d'assouplir les limitations de production établies par cet accord. Toutefois, l'Iran compte des alliés pour s'opposer aux volontés de la Russie et de l'Arabie saoudite. L'Irak et le Venezuela ont déjà annoncé s'opposer à une augmentation des objectifs. Ces pays auront donc leur mot à dire et peut-être le véto, à l’instar de l’Iran qui pourrait voir ses exportations mises à mal par les sanctions des Etats-Unis, selon des experts.

Les marchés sont particulièrement attentifs à l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial, alors que l'offre mondiale est désorientée par les baisses de production du Venezuela et pourrait l'être encore plus par les sanctions américaines contre ce pays et contre l'Iran. Le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, a expliqué, il y a quelques jours, que cette rencontre aboutirait «probablement» à une hausse «progressive» de production : «Notre objectif, c'est à la fois de ne pas déstabiliser le marché du pétrole et de ne pas provoquer de surchauffe». On commence à avoir de plus en plus de signaux sur une éventuelle sortie progressive de l'accord par lequel l'Opep et d'autres pays producteurs de brut se sont engagés, début 2017, à limiter leurs extractions pour réduire l'offre de l'or noir sur le marché mondial, et ainsi tenter de redresser les prix, indique Robbie Frazer, spécialiste des marchés énergétiques pour Schneider Electric. Ainsi, l'ambiance devrait être tendue entre ces 24 pays, qui représentent plus de 50% de la production mondiale de brut. «Les géants russes, non membre de l'Opep, et saoudien, un des piliers de celle-ci, ont donc quelques jours pour convaincre le cartel et ses dix partenaires», a estimé Tamas Varga, analyste chez PVM.

Farid Bouyahia