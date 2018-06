Violence à l’égard des femmes : Quand Facebook « fourre » son nez

La violence contre les femmes a un nouveau visage et une autre forme. Des mécanismes «dernière génération», des supports non conventionnels sont utilisés, tantôt pour intimider, tantôt pour menacer carrément la gent féminine qui paie, tous les jours que Dieu fait, la rançon du progrès, voire la mauvaise utilisation de la Toile.

Nuire, terroriser ou encore faire chanter les femmes est devenu malheureusement monnaie courante à l’ère de la grande révolution du numérique qui a touché tous les foyers pour étendre ses tentacules dans chaque coin. En effet, l’outil internet a encore frappé fort, et cette fois-ci, après les enfants et leur mésaventure avec «la baleine bleue», c’est au tour des femmes de subir des coups de férule à travers des appels lancés, par certains internautes, via le fameux espace bleu, il y a quelques jours. Ce comportement violent en ligne est un phénomène qui va de pair avec l'essor de l'Internet.

Encore une fois, le monde virtuel, et plus exactement le facebook, se transforme en arme tranchante, aiguisée pour «corriger» ceux qui ne partagent pas leurs idéaux, ou sont tout simplement différents. L’exemple de l’intolérance, de l’absence de la culture du vivre ensemble, l’acceptation de l’autre ou tout simplement du dérapage informatique et de l’utilisation du net, à desseins. Des facebookers, en effet, avaient lancé un appel à travers ce réseau social pour asperger d’acide toutes celles qui ne portent pas le voile. Le droit à la différence est ainsi piétiné par une vingtaine d’utilisateurs de facebook qui avaient écrit des messages incendiaires qui incitent à violenter ou plutôt lyncher les femmes non voilées.

Il existe fort heureusement des lois de la république, et c’est grâce à ces mêmes lois qu’une enquête a été ordonnée par le ministre de la justice et garde des sceaux, et les auteurs de ces messages ont été interpellés.

Aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes est de plus en plus banalisée.

Utiliser l’outil internet pour semer la terreur est tout simplement inadmissible dans un pays qui a toujours œuvré pour bannir la misogynie.

La loi contre le harcèlement des femmes sur les lieux de travail et les lieux publics vient confirmer la volonté de l’Algérie de lutter contre les préjugés et la discrimination. La législation, en d’autres termes, est garante du respect de la dignité de la femme et sa protection. Une loi qui constitue une avancée spectaculaire dans la protection de la femme et la lutte contre les violences commises à son égard..

