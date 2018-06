Actes du colloque international « Jugurtha affronte Rome » : Sur les traces du grand stratège de la Numidie

Le colloque international consacré au roi berbère Jugurtha et ses relations avec Rome a été riche d'informations et d'enseignements… Retour sur les actes de cette importante rencontre organisée par le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), et qui sont publiés aux éditions de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) sous le titre éponyme.



Symbole de la résistance contre l’occupation romaine à la fin du IIe siècle avant l’ère chrétienne, Jugurtha ne sera connu principalement qu’un demi-siècle plus tard, par Salluste, gouverneur romain de l’Africa nova, prise sur la Numidie. Ce livre intitulé Bellum Jugurthinum (Guerre de Jugurtha) a été décortiqué par un panel d’universitaires chercheur algériens et étrangers, venus dépoussiérer la mémoire de ce grand général berbère.

Consacrer un colloque international à l’Agellid Jugurtha, une des figures illustres de notre histoire antique, atteste de l’engagement pris par le HCA à l’égard de la connaissance de l’histoire et de sa réappropriation par les générations montantes, a souligné le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad. «Nous avons tenu à faire coïncider cet événement avec le double anniversaire du 20 août, pour expliquer que la résistance de Jugurtha contre Rome fut la source d’inspiration des moudjahidine, lors de la guerre révolutionnaire contre le colonisateur français», peut-on lire sur la préface rédigée par Si El Hachemi Assad.

Dans la problématique du colloque, il a été rappelé que le livre intitulé la Guerre de Jugurtha de l’historien romain est considéré comme la principale source historique de cette guerre qu’avait mené le roi numide entre 111 et 105 av J.-C. Or, lit-on dans le même texte, on considère aussi que la plupart des informations contenues dans ce livre sont, d’une part, des tentatives dirigées contre des personnalités qui ont entravé les ambitions politiques de Salluste, et, d’autre part, visent à valoriser et à ancrer les orientations politiques de l’auteur.

Les travaux de ce colloque, dédié à la mémoire de Nabil Farès, professeur de littérature comparée, dont la coordination scientifique a été confiée à Mohamed El Hadi Harèche, professeur d’histoire et des civilisations antiques à l’université Alger 1, ont été répartis en 6 axes.

Le premier axe, dédié à la lecture de l’ouvrage la guerre de Jugurtha, a été animé par une pléiade d’universitaires dont Virgilio Enamorado Martinez de l’université de Malaga (Espagne) qui a abordé la question de l’historiographie des Berbères dans le contexte de Jugurtha. Les universitaires algériens, Azeddine Medjani, Salima Boudekhana et Ahmed Habbes ont abordé, quant à eux, divers aspects en lien avec le contenu du livre la guerre de Jugurtha.

Un repère dans la résistance et la quête identitaire

Dans le deuxième axe, intitulé Jugurtha : un repère dans la résistance et la quête identitaire, l’universitaire Nabil Boudraa est intervenu sur la représentation de Jugurtha dans l’imaginaire mondial, suivi, dans le même sillage, par Ali Guerbabi, universitaire et auteur, qui a exposé les représentations de Jugurtha.

Consacré à l’image de Jugurtha dans la littérature universelle, le troisième axe du colloque a été animé par Nabile Fares, Arezki Metref, Malha Benbrahim-Benhamadouche, Aomer Oulamara (texte écrit et présenté en tamazight), Djilali Sari et Baya Maouche.

Les cités numides et la guerre, thème du quatrième axe du colloque, a été décortiqué par Mohamed Hassine Fantar, Mustapha Khanoussi et Mohammed Tlili de l’université de Tunis, Ramondo Zucca et Attilio Mastino de l’université Sassari (Italie), Mohand Akli Ikherbane de l’université de Guelma et Jean Pierre Laporte, chercheur associé au CNRS (Paris).

La 5e séance, intitulée les guerres de Jugurtha a été organisée sous forme d’une table ronde animée par des universitaires algériens alors que la 6e séance a traité de la guerre et l’économie. Stratège militaire doté d’une grande clairvoyance et du sens de l’intuition, Jugurtha le meneur d’homme, dans un discours adressé aux forces numido-mauritanienne, avait démystifié les allégations de Rome et dévoilé ses vraies intentions : «Les Romains, peuple injuste, d’une cupidité sans bornes, sont les ennemis de l’humanité (…). Ils voient un ennemi dans toute puissance autre que la leur. Aujourd’hui Jugurtha, hier Carthage et le roi Persée, demain, tout peuple, quel qu’il soit, s’il est trop riche et trop puissant à leur gré», peut-on lire entre les pages du livre.

Malheureusement, ce fut la trahison de ses proches qui mit fin à l’épopée de ce grand général, le privant la victoire finale.

Kader Bentounès