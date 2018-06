Grand angle : L’espoir, toujours

Lors d'une réunion à huis clos avec les quinze membres du Conseil de sécurité, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a fait part de son espoir d’une reprise en juillet des négociations de paix entre les belligérants. Encouragé par «l’engagement» de toutes les parties en faveur d'une relance d'un dialogue politique, l’émissaire onusien n’a pas hésité à saisir l’opportunité offerte.

L’annonce qui intervient alors que de violents combats se poursuivent entre les forces progouvernementales yéménites et rebelles Houthis pour la reprise de l'aéroport de Hodeïda et que des milliers de personnes continuent à fuir la ville peut sembler surréaliste.

Comment peut-on évoquer la reprise des négociations de paix alors que sur le terrain, la situation continue à se complexifier à la faveur de cette nouvelle offensive lancée le 13 juin par les troupes fidèles au président Abd Rabbo Mansour Hadi et soutenues par la coalition et que, selon le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, «(…) la grande bataille n'a pas encore commencé» ? Les parties engagées en faveur d’une reprise des négociations seraient-elles différentes de celles qui se battent sur le terrain ? L'opération militaire (pour prendre) le port de Hodeïda va se poursuivre, à moins que les rebelles ne se retirent sans condition», a déclaré, lundi, à la presse le ministre d'Etat émirati aux Affaires étrangères membre de la coalition arabe.

De leur côté, les houthis font preuve d’intransigeance. On ne peut dans ce cas que s’interroger sur la réelle marge de manœuvre de l’émissaire de l’ONU. Et force de croire qu’elle est des plus réduites.

Les «opportunités» pour obtenir des concessions, qu’il pense exister, ne seraient-elles pas que des illusions nées de son espoir de mettre un terme à un conflit qui a donné lieu à la pire des situations humanitaires imaginables ? En fait, les difficultés rencontrées par Martin Griffiths pour mener à bien sa mission confirment, si besoin est, que les protagonistes yéménites ne sont pas les maitres du jeu qui, eux, sont ailleurs et se livrent à une guerre par procuration. Mais il n’en demeure pas moins que l’espoir doit toujours être de mise.

Nadia K.