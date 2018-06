Les Etats-Unis se retirent du conseil des droits de l’homme de l’Onu : Au nom d’Israël !

Menaces, intimidations, sanctions, coupes budgétaires sont la nouvelle marque de la politique étrangère américaine. Après le soft power sous les mandats d’Obama, les dérives de la nouvelle politique américaine traduisent, en fait, une réelle volonté de la Maison- blanche à dompter tout les pays et annoncent la couleur d’une réelle mise au pas. «Celui qui n’est pas avec nous est donc contre nous», une vue d’esprit que Donald Trump affectionne tout particulièrement surtout quand il s’agit d’Israël, cet état voyou mis à plusieurs reprises au banc des accusés mais qui continue à perpétrer ses crimes contre les populations palestiniennes sous couvert de Washington.

N’ayant pas apprécié la décision d’inscrire, en octobre 2017, la vieille ville d’al Khalil «zone protégée» du patrimoine mondial, l’administration Trump, tout en qualifiant ce geste «d’affront à l’histoire», avait annoncé son retrait de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), accusant l’institution d’être «anti-israélienne». Cette même administration avait déjà pris ses distances avec l’Unesco en mettant fin à sa participation au financement en 2011 après l’adhésion de la Palestine parmi ses Etats membres.

Le même scénario s’est reproduit, cette fois-ci, avec le Conseil des droits de l’homme de l’Onu. Synopsis identique, où l’état hébreu endosse le rôle de la victime. Simplement au lieu que l’emballage soit «calligraphié», cette fois-ci, du volet financier, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a opté pour un autre angle d’attaque, celui des réformes du Conseil soulevées par Washington et qui «n’ont pas trouvé d’écho».

Même si ce retrait demeure symbolique du fait que le mandat américain au sein du Conseil s’achève l’année prochaine, la décision quant à elle remet sur le tapis la vision que porte le Président Trump non seulement sur les relations internationales mais surtout sur le droit et la légalité internationaux qui constituent le socle de la charte des Nations unies. Washington, qui critique depuis longtemps la position du Conseil à l’égard d’Israël, s’est opposé, en mars dernier, à la proposition d’enquêter sur les crimes de guerre commis par l’armée israélienne dans la bande de Ghaza.

Mais le Conseil s’est prononcé en mai pour l’envoi d’une commission d’enquête internationale pour établir les faits et les circonstances des violations, dont ceux pouvant constituer des crimes de guerre.

Tout en taxant le CDH d’organisation «hypocrite» qui «sert ses propres intérêts (et) qui fait des droits de l’homme un sujet de moquerie», l’ambassadrice américaine auprès de l’Onu a assuré tout de même que ce «n’est pas un retrait de nos engagements pour les droits de l’Homme»… israélien ou la séparation de plus de 2.300 enfants migrants de leurs parents à la frontière avec le Mexique. Un «engagement» à géométrie variable, et ça nous l’avons bien compris depuis longtemps.

