2.300 enfants migrants séparés de leurs parents

Tenant le cap malgré le déluge de critiques, Donald Trump revendique sa politique de «tolérance zéro» aux frontières, appelant les républicains à avancer sur une vaste réforme de l'immigration qui mettrait fin aux séparations des familles de clandestins tout en finançant son mur. «Vous avez pourtant des enfants M. le président. Est-ce que vous aimeriez qu'on sépare vos enfants ?», lui a crié un élu démocrate à sa sortie d'une rencontre, mardi, sur ce sujet brûlant avec sa majorité républicaine. Une interpellation virulente rarissime de la part de parlementaires dans les couloirs du Capitole, qui témoigne bien de l'indignation provoquée par l'affaire des plus de 2.300 enfants séparés de leurs familles depuis début mai. Sans sourcilier, le président a déclaré aux journalistes que les lois sur l'immigration en vigueur sont «violées depuis des années, des décennies». Pendant la réunion, le président a assuré qu'il soutiendrait tout projet républicain de loi qui réglerait «la crise à la frontière et le problème des séparations de familles en permettant la rétention et l'expulsion des familles» sans les séparer, à condition qu'il inclue ses autres exigences : «construire le mur» à la frontière mexicaine et limiter l'immigration légale, selon son porte-parole, Raj Shah. Porté par des sondages montrant un soutien majoritaire à sa fermeté chez les électeurs républicains, Donald Trump et son gouvernement assument la logique derrière la nouvelle politique annoncée début mai : pour lutter contre l'immigration illégale, tous les clandestins franchissant la frontière sont désormais poursuivis au pénal. Puisque les mineurs ne peuvent pas être incarcérés avec leurs proches, il faut donc «séparer les enfants» jusqu'à ce qu'on change la loi», a-t-il encore martelé

R. I.