Crise frontalière entre l’Erythrée et l’Ethiopie : Vers un dénouement ?

Le président érythréen, Issaias Afeworki, a annoncé hier l'envoi prochain d'une délégation en Ethiopie, en réponse aux ouvertures de paix du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, ont indiqué deux ambassadeurs érythréens. «Le président Issaias a annoncé aujourd'hui que l'Érythrée enverrait une délégation à Addis- Abeba en vue d'un engagement constructif avec l'Éthiopie», a indiqué sur son compte Twitter l'ambassadeur érythréen au Japon, Estifanos Afeworki.

L'information a été confirmée, également sur Twitter, par l'ambassadeur érythréen au Kenya, Beyene Russom. Le conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie intervient à la fin des années 1990, dans une période marquée par une multiplication des guerres civiles sur le continent africain. Dès 1996, les signes annonciateurs d’une crise se multipliaient et celle-ci éclatait au printemps 1998. Les désaccords portaient sur : les conditions d’accès de l’Éthiopie aux ports érythréens, le taux de change entre la nouvelle devise érythréenne (nakfa) et la monnaie éthiopienne (birr), les conditions du commerce transfrontalier et de transfert de fonds de la communauté érythréenne d'Éthiopie vers l’Érythrée mais aussi la démarcation précise de leur frontière commune, notamment autour du village de Badme.

En mai 1998, les forces érythréennes occupaient ce village en réaction à un incident. Ce qui n’aurait pu être qu’une péripétie se transforma rapidement en une guerre entre les deux États. Le discours de guerre claironné dans les deux capitales. Après diverses tentatives de médiation, l’Éthiopie lançait, en mai 2000, une offensive qui perçait les défenses érythréennes et obligeait Asmara à revenir sur les positions préexistantes au conflit avec la crainte de perdre encore plus. Un cessez-le-feu était signé en juin et un accord de paix en décembre 2000, parrainé par l’OUA (aujourd’hui Union africaine), l’Algérie, l’UE et Washington qui garantissaient la mise en œuvre intégrale du texte.

L’accord d’Alger établissait une zone de sécurité temporaire d’une largeur de 25 km sur la frontière qui devait être patrouillée par les casques bleus de la Mission des Nations unies en Érythrée et en Éthiopie (MINUEE). Une commission d’experts internationaux devait délimiter et démarquer la frontière ; ses décisions étaient sans appel.

Même si son application demeure toujours en suspend, l’accord a néanmoins permis d’atténuer les tensions et de faire taire les armes poussant ainsi la communauté internationale, surprise par l’escalade militaire, à se mobiliser pour contenir les affrontements qui avaient fait entre 70.000 et 100.000 morts.

