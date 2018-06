Dans la LUCARNE : Qui se souvient du MO Constantine ?

Les grandes équipes ne doivent pas «mourir» à l’instar du MO Constantine, du MSP Batna, de l’USMAB, de l’USM Khenechela, de l’USChaouia, de la JSSfisef, de Tighenif, de la JSM Tiaret, de l’OMR, de l’USM Oran…Elles sont «victimes» de la politique de l’oubli et du «je m’en foutisme» comme l’on dit. Pourtant dans les années 60/70, alors que l’Algérie venait tout juste de recouvrer son indépendance, ces équipes étaient parmi les meilleures en donnant le meilleur d’elles mêmes. Le MOC était même arrivé en finale de la coupe d’Algérie qu’il perdit face à l’ESS, le spécialiste de «dame coupe». C’était l’époque de Sofiane, Zefezef, Boudemagh et les autres. Puis, une «jeune vague» viendra reprendre le flambeau. Elle sera lancée à partir de l’équipe junior victorieuse de la coupe d’Algérie. Une nouvelle équipe est alors née faisant la grande joie des fans constantinois, hormis ceux du CSC, leurs rivaux de toujours. Cette équipe composée de Gamouh, Fendi, Krokro, Khaïne, Arama, Abdenouri, Barkat, Blame (décidé), Naïdja (gardien décidé), Hanchi qui a joué dans les deux clubs de Constantine afin de ne pas faire de jaloux. Il y avait du talent dans cette équipe et ce de l’avis de tous les spécialistes qui suivent le football algérien de plus prés. Cette équipe avait fait les beaux jours de la «balle ronde» dans la ville des Ponts suspendus. Cette équipe était une référence et les derbys entre le MOC et le CSC étaient adorés par tous et notamment par les supporters locaux. Tout le monde reconnaissait le beau jeu que pratique cette équipe qui n’était nullement agressif. C’est la technique et le beau jeu avec l’ensemble bleu et blanc du MOC, vénéré par pratiquement toute une ville qui donne le primat au football, même si la Natation (piscine de Sidi M’cid) et le tennis, le volleyball avaient une place de choix à Constantine. Beaucoup d’athlètes constantinois ont enrichi par leurs talents nos différentes équipes nationales. Gamouh, l’ailier de charme de Constantine jouera même en 1981, les éliminatoires du mondial espagnol (1982) lors notamment du fameux match retour contre le Nigeria, à Constantine, ; au stade du 17 juin, contre les Verts qui l’avaient emporté sur le score de 2à1 sur des buts de Belloumi et Madjer. C’était un clin d’œil évident à la ville de Constantine qui avait tant donné au football algérien. Cette équipe du MOC est parvenu à se qualifier à deux reprises en 1975 et 1976, c'est-à-dire lors de deux éditions consécutives à la finale de la coupe d’Algérie. Mais, manque de chance, il les perdra toutes les deux finales face respectivement au MCO, puis le MCAlger de Benchikh, qui venait de faire ses débuts en championnat national, sur le même score de 2à0. Puis, ce club bien «couvé» par les «notables» de la ville qui se retrouvaient dans leur fief du «café riche» ont commencé à voir leur influence péricliter, surtout en raison du manque de moyens financiers et de sponsors de renoms. Toujours est-il, le club phare de Constantine finira, en 1991, à remporter son premier et unique titre de champion d’Algérie jusque-là. Depuis, on peut dire que l’équipe bleu et blanc commencera à «piquer du nez». Les «querelles» entre les frères Madani et Demigha ont valu au club de descendre d’abord en ligue 2 et aujourd’hui, il végète en championnat amateur où il n’arrive toujours pas à s’en sortir. Si l’USMAnnaba a réussi avec brio à accéder en début de la «féroce concurrence ambiante», le MOC, qui a changé de statut de «professionnel», il devient amateur est toujours «englué» en amateur. C’était en quelque sorte voulu par certains. Néanmoins, on constate, aujourd’hui, que cette équipe qui a toujours été aimé par tous ceux qui aiment le beau football et la sportivité sur les terrains de football, se retrouve prise dans son «propre piège». Il faut dire que si le CSC dispose d’une entreprise publique pour le gérer, ce n’est pas le cas du MOC. Cette situation et aussi la même pour des clubs comme l’OMR, une grande équipe formatrice, Khenchela, le MSPB. la JSMTiaret qui se retrouve aujourd’hui «empêtré» en inter-régions. C’est aussi le cas de l’USMO, le fleuron de l’oranais qui a donné bien de grands joueurs au MCO et à l’ASMO. Il était et il reste une «pépinière» pour le football de l’Ouest algérien. Ces équipes ont besoin d’être aidés pour assurer un développement plus harmonieux à notre football et faire en sorte qu’elles nous donnent des «talents» pour l’ENA qui en a bien besoin.

Hamid Gharbi