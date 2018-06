JSK : Uche Nwofor 10e recrue estivale

C’est officiel, Uche Nwofor est un joueur de la JSK. Cet attaquant nigérian dont on dit beaucoup de bien a paraphé mardi dernier, un contrat de deux saisons au profit du club kabyle. C’est la dixième recrue estivale des Canaris qui comptent bien engager encore «deux autres recrues, voire plus d’ici à la fin de l’intersaison», comme l’a déclaré le président Cherif Mellal. Il faut dire que le nouveau boss des Canaris a annoncé la couleur d’entrée de jeu en déclaré vouloir «changer 80 % de l’effectif» qu’il a trouvé sur place à son arrivée.

En dépit d’une concurrence farouche des ténors de la Ligue 1, la JSK semble avoir fait le plein. «Nous avons recruté 90 % des joueurs ciblés», s’est d’ailleurs félicité le directeur sportif de la JSK, Karim Doudane. Uche Nwofor est le deuxième Africain à s’engager avec la JSK après le Burkinabé Thiam, un jeune et prometteur milieu de terrain international qui vient palier au départ de Nassim Yatto parti s’engager avec le MCO. En parallèle, Cherif Mellal s’est entendu avec son milieu de terrain Salim Boukhanchouche pour rester. Assidûment courtisé par le CSC, le milieu de terrain international a mis fin au suspense ce lundi soir en annonçant qu’il restait pour une saison supplémentaire. «Je crois au projet des dirigeants. Je pense que l’équipe a été renforcée qualitativement. On va jouer les premiers rôles la saison prochaine», a-t-il déclaré avec beaucoup d’enthousiasme.

Reste à la direction de Mellal de s’entendre avec Essaid Belkalem, pas encore fixé sur son avenir. Le défenseur et capitaine, actuellement libre de tout engagement, devrait rencontrer Karim Doudane la fin de la semaine pour discuter de son avenir. Il faut dire que le joueur, déçu par une deuxième moitié de saison particulièrement difficile, hésite à rempiler. «Si j’ai une offre ferme de l’étranger, je partirai», nous a-t-il confié. Mais encore faut-il que cette offre tombe. Faute de quoi, il rempilera pour une autre saison à la JSK.

Enfin, la reprise des entraînements, prévue initialement ce mardi, est reportée pour le début du mois de juillet. La JSK a préféré attendre l’arrivée du nouvel entraîneur, Patrick Dumas, pour entamer la préparation estivale. Ce dernier est attendu en principe le 2 juillet.

Amar B.