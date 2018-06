CRB : Début de galère pour Ait-Djoudi

Au Chabab, les jours se suivent et se ressemblent. Au moment où on pensait qu’avec l’engagement de l’entraîneur chevronné Azzedine Ait-Djoudi et l’engagement du président Hadj Bouhafs et de son équipe dirigeante à reprendre les choses en mains, voilà que surgissent de nouvelles perturbations qui peuvent tout remettre en cause et fausser la sérénité qui semblait revenir au sein du club.



En quoi réside le problème ? Selon nos informations, certaines personnes au sein de l’entourage du Chabab perturbent l’opération de recrutement entamé par le duo Bouhafs-Ait Djoudi. Il faut savoir que le président belouizdadi a accordé carte blanche à son nouvel entraîneur par rapport au volet recrutement. Ait-Djoudi a établi une liste de joueurs avec lesquels il voulait négocier pour les faire venir au CRB, avec l’appui de Bouhafs. Seulement, dès qu’il a entamé l’opération, des voix au sein du club et de son entourage, se sont élevées pour faire part de leur mécontentement par rapport aux choix du coach. Des personnes mettent la pression pour s’ingérer dans cette opération recrutement et veulent imposer des joueurs qu’elles ont sous la main, afin de prendre leur commission et ainsi profiter comme ils ont l’habitude de le faire du mercato pour se remplir les poches. En pensant plus à leur intérêt personnel qu’à celui du club. Ils exercent une pression néfaste sur Ait-Djoudi, en provoquant exprès la colère des supporters en faisant dans la provocation et une propagande nuisible par rapport aux choix des joueurs avec lesquels il compte composer son effectif pour l’exercice 2018-2019. Cet atmosphère exécrable empêche Ait-Djoudi d’avancer dans l’opération recrutement et perturbe son travail. Même s’il a le soutien de Hadj Bouhafs, Ait-Djoudi n’apprécie point la situation. Ce malaise provoqué par des personnes intéressées à se remplir les poches sur le dos de certains joueurs, fait réfléchir Ait-Djoudi quant à son avenir au CRB. Il y réfléchit sérieusement. Il a fait savoir à Bouhafs que si la situation n’évolue pas dans le bon sens et que si les perturbateurs ne sont pas éloignés du club, il pourrait s’en aller et arrêter son aventure avec sa nouvelle équipe. Pour Ait-Djoudi, ces perturbateurs ne font que freiner l’opération recrutement, alors qu’on est à un moment crucial où il n’y a plus de temps à perdre.D’ailleurs, cette situation a fait fuir certains joueurs qui étaient sur le point de rejoindre le Chabab, à l’image de Benayad qui vient d’opter pour l’USMBA, Berchiche qui est sur le point de signer à l’USMH, Nadji qui a fini par choisir le MCO et autres. Même d’autres joueurs du CRB et pas des moindres viennent de plier bagages.

On citera Bouchar qui a rejoint le MCO, Heriat qui est retourné à l’OM, Lamhène qui s’est engagé avec l’ASAM ainsi de suite. Même Hocine Selmi qui est encore sous contrat avec le Chabab menace de recourir à la CRL pour recouvrir son argent et obtenir par la même sa lettre de libération pour aller monnayer ailleurs son talent. Surprise du CRB lors de la saison dernière, il ne manque pas de sollicitations émanant de clubs huppés. Avant tout ce beau monde, Salhi, Lakroum et Draoui étaient déjà partis à l’ESS. Même Naâmani est sur le point de les rejoindre à l’Entente. Au vu de cette situation, on peut dire sans risque de se tromper qu’on Chabab, on n’est pas encore sorti de l’auberge.

Mohamed-Amine Azzouz