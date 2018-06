Maintenance des autoroutes : inspection dans les wilayas du centre

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a présidé, hier à Alger, une réunion consacrée au suivi de l’état d’avancement des travaux de maintenance des autoroutes, entamés récemment à travers les wilayas du Centre, en présence de cadres du ministère et des directeurs des Travaux publics des wilayas concernées ainsi que des représentants des maîtres d'œuvre et des laboratoires de suivi, indique un communiqué du ministère. La réunion s’inscrit dans le cadre du suivi de la situation du réseau routier qu’organise périodiquement le ministère, précise le communiqué. Pour s’enquérir, de plus près, de l’état d’avancement des travaux de maintenance à travers les wilayas d’Alger, de Blida et de Boumerdès, le ministre a effectué, au terme de la réunion, une visite de terrain à la 2e rocade reliant Zéralda (Alger) à Boudouaou (Boumerdès). Ce tronçon s’étend sur 65 km et traverse les trois wilayas du Centre, à savoir Alger, Blida et Boumerdès. Le ministre a inspecté les travaux de maintenance au niveau de cette autoroute dont certains tronçons sont en état de dégradation. Lors de cette visite d’inspection, M. Zaâlane a adressé des instructions pour accélérer les travaux en vue de désengorger l'autoroute, à travers l’intensification des efforts, l’organisation de chantiers, notamment durant la période estivale pour accélérer la cadence des travaux. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane et le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, ont coprésidé une réunion de coordination en préparation du lancement de la réalisation du projet de liaison ferroviaire entre Annaba et djebel El-Onk (Tébessa), a indiqué un communiqué du ministère des Travaux publics et des Transports. La réunion s'inscrit, ajoute le communiqué, dans le cadre de la préparation de toutes les conditions nécessaires au lancement de la réalisation du projet de réalisation de la ligne ferroviaire entre Annaba et djebel El-Onk (Tébessa), sur une distance de 388 km, une ligne réalisée parallèlement au projet d'exploitation du phosphate et du développement des industries pétrochimiques qui intervient dans le cadre du plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre de l’exécution du programme du Président de la République. La réunion a abouti, selon la même source, à la nécessité, pour les services de deux secteurs, de coordonner pleinement et de prendre les mesures nécessaires pour libérer la voie nécessaire à la réalisation du projet de liaison ferroviaire dans le cadre de la déclaration d’utilité publique et de l'accélération des procédures juridiques y afférentes. Cette réunion de coordination a vu la participation des Secrétaires généraux des wilayas de Annaba, El Taref, Guelma, Souk Ahras et Tébessa, les Conservateurs de forêts et les Directeurs des services agricoles des wilayas concernées ainsi que les cadres de deux ministères et ceux de l'Agence nationale d'Etudes et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF).