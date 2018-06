Fibre optique : Deux compagnies mutualisent leurs capacités

Une convention de partenariat portant sur la mutualisation des réseaux de fibre optique dite «noire» installée sur le réseau de distribution de gaz a été signée, hier, entre la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz (GRTG) et la compagnie des infrastructures de télécom Algérie (Comintal).

L’accord a été paraphé par le président-directeur général de GRTG, M. Cherif Zeghoud, et le directeur général de Comintal Algérie, M. Kada Kerroum, et ce, en présence du président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, et de représentants du ministère de l'Energie, de Sonatrach, d'Algérie Télécom et de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Prenant la parole à cette occasion, M. Mohamed Arkab a fait savoir que cette convention permettra de «renforcer la réponse positive à la préoccupation des pouvoirs publics en matière de mutualisation des réseaux de fibres optiques détenus par les entreprises publiques industrielles, laquelle constitue un potentiel indispensable pour le développement économique et de la stratégie des TIC en Algérie ainsi que de l’amélioration du bien-être des citoyens».

Le qualifiant de «valeur ajoutée», le PDG de Sonelgaz affirme que ce partenariat va permettre aussi, de moderniser le fonctionnement et la gestion de la société GRPG. «Cette convention porte sur la mise à disposition du réseau de fibre optique longeant le réseau de distribution de gaz de la société GRTG en vue de sa surveillance à distance», a-t-il dit. Le PDG de GRTG, M. Cherif Zeghoud, a, pour sa part, révélé que ce contrat est d'une durée de 10 ans avec possibilité de renouvellement pour des durées limitées de 5 ans chacune «cette convention permettra de désenclaver les régions isolées en assurant aux habitants des zones rurales et aux populations non desservies l'accès aux service de télécommunications», a-t-il dit.

M. Zeghoud a expliqué que l'ensemble du réseau de gaz de GRTG va être dédoublé par un réseau de fibre optique moderne, soit près de 21.000 km. «L’opération de mise en exploitation a été déjà entamée, mais ne s'est pas encore généralisée, et ce, en raison d'un besoin de mise en conformité du réseau de distribution de gaz qui date des années 1960», a-t-il indiqué. Il affirme, d’ailleurs, que cette opération de mise à niveau va débuter notamment à travers la mise en application des termes de cette convention. «Une enveloppe de six milliards de dinars a été consacrée comme première étape à cet investissement», a-t-il dit. De son côté, le directeur général de Comintal Algérie, M. Kada Kerroum, a expliqué que la notion de fibre optique noire renvoie à la parcelle de cette fibre qui n'est pas encore utilisée. Se voulant plus explicite, M. Kerroum a noté que le réseau de fibre optique, composé d'une fibre moderne à 24 brins (filaments constituant les faisceaux de la fibre), dispose de 22 brins supplémentaires non utilisés, sachant que la GRTE n'a besoin que de deux brins pour ses besoins de surveillance et de gestion de son réseau de distribution de gaz. «Comintal Algérie utilisera cette fibre optique au profit d'Algérie Télécom en vue d'assurer un accès aux services de télécommunications et aux réseaux d'informations à un coût abordable», a-t-il dit. Le responsable a également relevé que cet accord avait pour autre objectif de contribuer à l'optimisation des investissements consentis sur le budget de l'Etat vu que GRTG met à la disposition de Comintal Algérie plus de 4.000 km de fibre optique noire qui assureront alors une double fonction. Il y a lieu de rappeler que la GRTG, créée en 2004 conformément à la loi de 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, a pour mission de l'acheminement du gaz naturel jusqu'aux centrales électriques, aux clients industriels et aux distributions publiques. Quant à la société Comintal Algérie, elle a entamé ses activités en 2009 par la commercialisation des excédents de capacités en fibre optique du réseau de Sonelgaz (à travers la GRTE) au profit d'Algérie Télécom, sur un réseau de 1.240 km.

Sarah A. Benali Cherif