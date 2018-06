Nouvelle loi sur les hydrocarbures : Les principes directeurs révélés

Maintien de la règle 51/49 et du monopole de Sonatrach sur l’activité transport par canalisation. Fait historique dans les annales de l’activité parlementaire. Les membres de la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie et du commerce et de la planification de l’APN ont été accueillis, hier, dans le cadre d’une mission d’information, à la direction générale de Sonatrach.

«C’est en effet une première dans l’histoire de l’Algérie» certifie le président de cette commission, M. Ben Merabet Fouad, appuyant que cette mission d’information s’inscrit en droite ligne avec les orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Elle a été également initiée, dit- il, en vertu de la nouvelle disposition de la Constitution de 2016. Quant au motif de cette mission, les députés de ladite commission ont à s’enquérir des principaux axes de la stratégie SH 2030 de redéploiement et de modernisation du groupe pétro-gazier.

A travers un exposé communiqué par les collaborateurs du PDG M. Abdelmoumen Ould Kaddour en présence de ce dernier, les «hôtes» de Sonatrach ont eu à s’informer des résultats des bilans réalisés par cette entreprise pour l’année 2017 et le premier semestre 2018 ainsi que des motivations plaidant en faveur de la prochaine révision de la loi sur les hydrocarbures et de ses objectifs.

A ce propos, il est indiqué l’entrée au chapitre des principes directeurs de la nouvelle loi, il ressort le maintien de la règle 51/49 relative aux investissements étrangers et qui de l’avis de M. Hakkar Toufik, le directeur exécutif chargé du business et de développement Sonatrach, «cette règle ne constitue aucune contrainte pour les partenaires du groupe». Il est prévu en outre dans la nouvelle mouture de clarifier les rôles de ministère de l’Energie et des agences Alnaft et de l’ARH, de mieux consolider Sonatrach en tant qu’acteur économique national au service de développement du pays, le maintien du monopole de la compagnie sur l’activité du transport par canalisation (TRC), en sus d’autres dispositions relatives à la diversification des formes contractuelles. Aussi, un des objectifs primordial de cette loi a trait à la révision, indique-t-on «de tous les aspects qui bloquent l’investissement en Algérie, plus particulièrement ceux relatifs à la fiscalité». La nouvelle loi sera ainsi des plus cohérente, y compris pour le cadre réservé aux formes contractuelles», a fait savoir le PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, qui assure que l’entreprise qu’il dirige «est à l’écoute du développement de l’Algérie» et qu’elle en est parfaitement consciente. De leur côté, les députés de la Commission économique ont tenu, pour certains, à saluer le maintien de la règle 51/49 et, pour d’autres, à exprimer d’ores et déjà leur soutien au nouveau texte régissant l’activité des hydrocarbures. Outre l’adaptation des dispositions contractuelles aux meilleurs standards et pratiques internationales, ce qui est visé à travers la nouvelle loi, c’est aussi d’introduire plus de fluidité dans le processus de décisions opérationnelles au sein des organes de gestion. Autre objectif, minimiser les circuits d’approbations des différents documents contractuelles et des autorisations nécessaire au déroulement normal des activités pétrolières.

«Il est important de valoriser le rôle de l’humain dans le processus décisionnel», fera savoir M. Ould Kaddour. Il informe par ailleurs de son déplacement aujourd’hui à Vienne (Autriche) pour prendre part aux réunions des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires non membres. A ce propos, il soutient que l’Algérie désapprouve le forcing exercé par la Russie et l’Arabie saoudite en vue d’augmenter la production pétrolière de 1,5 million de barils/jour, «Ce qui aura un impact direct sur les prix du pétrole», dit-il.

Karim Aoudia