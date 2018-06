Entretien entre M. Raouya et le Haut représentant de l’UA pour le Fonds de la paix : Garantir l’autonomie financière

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier à Alger le Haut représentant de l’Union africaine pour le Fonds de la paix et le financement de l’Union, Donald Kaberuka, qui est en visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé des points de vue sur la mise en œuvre des décisions de la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), relatives à la réforme institutionnelle de cette organisation, visant à lui permettre de s’acquitter avec plus d’efficacité de ses missions, ajoute la même source.

Les entretiens ont ainsi notamment porté sur le volet de cette réforme, relatif aux nouveaux mécanismes de financement du budget de l’Union, qui ont pour objectif d’assurer à cette organisation continentale l’autonomie de son financement. Dans ce cadre, M. Raouya a rappelé l’engagement ferme et résolu de l’Algérie d’œuvrer pour garantir l’autonomie financière de l'UA et faire aboutir la réforme institutionnelle de cette organisation.

Il a soutenu que l’autonomie financière de l’UA était une condition nécessaire pour permettre la réalisation des objectifs de paix, de développement et d’intégration régionale, tels que définis dans l’Agenda de développement 2063 de l’UA.