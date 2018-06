Sommet des chefs de Police des pays membres de l’AG de l’ONU : Le général major Hamel à New York

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, prendra part à partir d’aujourd’hui aux travaux du 2e Sommet des chefs de police des pays membres de l'assemblée générale de l'ONU, prévu au siège de l'organisation à New York (Etats-Unis). Lors de cette réunion, il rencontrera de hauts responsables des polices pour «échanger les expériences et examiner les moyens de les renforcer, notamment en matière opérationnelle et d'échange de bonnes pratiques entre experts des pays participant au sommet». Cette participation reflète le pas important franchi par la police algérienne aux niveaux régional et international, notamment en matière de modernisation et de renforcement des bases de la coordination et de la coopération dans le domaine sécuritaire.