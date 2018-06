BEM, Ecoles des cadets de la Nation : 100% de réussite

Les Ecoles des Cadets de la Nation de Béchar, Laghouat, Batna et Bejaïa ont enregistré un taux de réussite de 100% aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) pour la session de mai 2018, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Suite à l’annonce des résultats des épreuves du BEM, pour la session mai 2018, les 343 lauréats des Ecoles des Cadets de la Nation de Béchar, Laghouat, Batna et Bejaïa «ont enregistré d’excellents résultats avec un taux de réussite de 100%, avec une moyenne générale de 15,29/20, où trois cadets ont obtenu leur BEM avec mention «Excellent», 118 l'ont obtenu avec mention «très bien» et 160 ont eu la mention «bien», tandis que le reste des cadets a obtenu la mention «assez bien», précise la même source.