Réinsertion sociale : Près de 4.400 détenus candidats

C’est aujourd’hui que s’ouvriront les épreuves du baccalauréat, session juin 2018, dans les établissements de rééducation et de réadaptation agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examen officiels.

Ils ne seront pas moins de 4.391 détenus à se présenter au niveau de 43 centres de détention afin de passer les examens qui leur ouvriront de nouvelles opportunités d’insertion et de perspectives dans la vie sociétale.

Ces mêmes candidats ont été pris en charge par 712 enseignants qui leur ont dispensé des cours de soutien dans différentes matières et filières tout au long de l’année scolaire 2017-2018

Selon un communiqué du ministre de la Justice, ces examens, dont le coup d'envoi sera donné à partir de l'établissement de rééducation et réadaptation d'El-Harrach, sont «organisés sous la supervision de l'Office national des examens et concours (ONEC) et encadrés par les fonctionnaires du secteur de l'Education nationale, selon les dispositions de la convention signée entre les ministères de la Justice et de l'Education. «Tous les moyens humains et matériels sont réunis pour la réussite de ces examens au cours de cette session, notamment l’encadrement pédagogique et de surveillance des candidats par des enseignants de l’éducation nationale.

Selon la même source, prés de 43.000 détenus poursuivent leurs études dans les différents cycles d'enseignement au titre de l'année scolaire 2017-2018, dont 34.035 détenus inscrits à l'enseignement à distance, 1.554 à l'enseignement supérieur, 7.348 inscrits aux cours d'alphabétisation et 4.698 ont passé les épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM).

Le nombre d'inscrits dans les filières de la formation professionnelle et artisanale pour la même année scolaire est de 39.992 détenus, y compris ceux inscrits au titre de la session de février 2018.

Il est utile de rappeler que quelque 43.035 détenus se sont présentés aux épreuves de validation de niveau de fin d’année pour le passage en classe supérieure au niveau des établissements pénitentiaires, a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. Ces épreuves ont été encadrées par les fonctionnaires du secteur de l'Education nationale et supervisées par l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD), et ce dans le cadre de la convention signée entre le ministère de Justice au ministère de l'Education nationale.

Par ailleurs, ce grand nombre de détenus qui poursuivent un cursus scolaire et fournissent de gros efforts pour percer dans leurs études et obtenir des résultats qui leur ouvriront les portes de l’universitaire est le fruit de la politique adoptée par le gouvernement, mise en œuvre et destinée à la réinsertion des prisonniers dans la société active. Ces études sont également un moyen efficace d’orienter les jeunes détenus dans le droit chemin afin de combattre efficacement la criminalité. Un combat qui passe par l’encadrement et l’aide à l’instruction scolaire des détenus.

Pour ce qui est du nombre global des participants à l’ensemble des examens nationaux, celui-ci est réparti comme suit : «24.525 candidats inscrits à l'enseignement moyen, 9.510 autres à l'enseignement secondaire», a également précisé le communiqué.

Il faut savoir qu’il y a 18 ans de cela, exactement en l’an 2000, date du début de la réforme du secteur de la Justice initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ils étaient uniquement 1.182 détenus à avoir suivi un cursus scolaire et passé les examens de fin d’année. Un nombre très réduit, comparé à aujourd’hui qui dépasse les 43.000 détenus. Concernant les prévenus qui ont opté pour une formation professionnelle, leur nombre est de 3.642 pour cette année et ils ont accès à 100 spécialités.

Mohamed Mendaci