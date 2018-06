Bac : Début des épreuves aujourd’hui

Le coup d’envoi des épreuves de cet examen de cinq jours (du 20 au 25 juin) sera donné, ce matin, par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, depuis les wilayas de Khenchela et de Tébessa.

«Chers élèves candidats aux épreuves du baccalauréat, je vous exhorte à affirmer votre rejet à toutes pratiques contraires à l'effort du travail», c’est en ses termes que la ministre de l'éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit s'est adressée aux candidats aux épreuves du baccalauréat.

Dans ce message vidéo posté sur sa page officielle facebook, elle souligne la nécessité d’éviter tout comportement allant à l’encontre de l’effort de travail, seul garant de la réussite et du mérite.

Selon la ministre, cet examen est porteur, certes, d’appréhensions et de doutes mais aussi de beaucoup d’espoir à l’avenir aux élèves qui s’apprêtent à clôturer leur cycle d’études secondaires.

«À vous chers élèves candidats au baccalauréat, je vous renouvelle mes encouragements à passer les épreuves du Bac en toute confiance et sérénité», a-t-elle précisé, tout en rassurant les élèves candidats que «le travail continu et les efforts fournis durant l’année scolaire seront couronnées de succès». Soulignant la mobilisation de toute la composante du secteur de l’éducation, malgré les difficultés enregistrées durant l’année scolaire, la ministre a relevé l’attachement de toute la société aux questions liées à l’avenir de l’école algérienne. «Un bien collectif», selon ses termes, «qu’il faut préserver et entretenir».

Dans le sillage, Mme Benghabrit a tenu à remercier l’ensemble de la communauté éducative, notamment les parents qui ont, selon elle, dans leur grande majorité, apporté leur aide et leur soutien dans le renforcement des conditions de sérénité qui prévalent de plus en plus dans nos établissements.

«Que la réussite de leurs enfants puisse leur apporter les satisfactions qu’ils méritent», a-t-elle soutenu. La ministre a rappelé la mobilisation exemplaire du personnel enseignant, d’encadrement et de l’administration, à l’effet de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement de cet examen décisif, ouvrant à ses candidats les portes de l’université. « Après tous les efforts consentis par tout un chacun, je peux dire que toutes les conditions sont réunies à l’effet de permettre à nos enfants de passer leur examen dans un climat serein et adéquat», a-t-elle noté.

Pour clore son intervention, Mme Benghabrit a réitéré ses encouragements aux candidats, tout en précisant que seul l’effort personnel et le compter-sur-soi procure une joie inégalable que ressentent les élèves après avoir décroché leur bac.



709.448 postulants, dont 40% de candidats libres



Dans les faits, ils sont exactement 709.448 prétendants dont 40% de candidats libres qui concourent à partir d’aujourd’hui aux épreuves du baccalauréat, session 2018. Pour cette année une baisse de 7, 3% a été enregistrée, par rapport à l'année écoulée dont le nombre de candidats s’élevait à 761.701. Le coup d'envoi de cet examen national de haute importance est donné par la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit depuis les wilayas de Khenchela et de Tébessa. Les épreuves de cet examen de cinq jours (du 20 au 25 juin), a vu la mobilisation quelque 260.000 encadreurs à travers les différents centres d'examen.

La ministre de l'Education nationale a rassuré les candidats que les mêmes mesures prises lors des précédentes sessions seront reconduites cette année, avec la possibilité de choix entre deux sujets dans chaque matière en plus de l'octroi de 30 minutes supplémentaires en plus du temps légal imparti à chaque épreuve. Parmi les mesures prises cette année pour sécuriser les épreuves du baccalauréat et garantir sa crédibilité, figure notamment la coupure d’internet avant chaque épreuve pour éviter toute tentative d’entacher cet important examen national. Il est également prévu l’interdiction au niveau des centres d’examen des téléphones portables et autres tablettes, des outils numériques et objets connectés, afin d’éviter toutes tentatives de fraude. Ces mesures concerneront aussi bien les candidats au baccalauréat que les enseignants, les surveillants et le personnel administratif.



Des mesures préventives et anti-triche inédites



Pour cette année, le ministère de l’Education a pris la décision d’interdire les visites officielles aux centres d’examens pour l’ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves. Une mesure visant à sécuriser davantage les examens et à ne pas déstabiliser ou déconcentrer les candidats lors des épreuves. Une autre mesure décidée cette année par la tutelle est celle de «donner la possibilité aux candidats arrivant une demi-heure en retard de rejoindre les salles d’examen. Dans ce contexte, le ministère a appelé tous les candidats à rejoindre les salles d'examen une demi-heure au moins avant le début des épreuves, soulignant que tout retard au-delà de l'heure fixée (9h00) sanctionnera le candidat, qui ne pourra pas passer son examen. Prenant une part active à cet examen, la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un plan spécial portant mobilisation de plus de 18.000 policiers de différents grades. Ce plan prévoit la sécurisation de 2.108 centres d'examen à travers le territoire de compétence de la Sûreté nationale au niveau de toutes les wilayas du pays, 14 centres de collecte, 70 centres de correction, 2 centres d'impression et de 66 centres de conservation des copies. Pour sa part, le commandement général de la Gendarmerie nationale a mis sur pied un plan sécuritaire spécial en coordination avec le ministère de l'Education nationale en vue d'assurer le bon déroulement des épreuves et ce par «la sécurisation des centres d'examen et les alentours à travers son territoire de compétence et l'accompagnement et la protection de l'acheminement des sujets à partir des directions de l'éducation jusqu'aux centres d'examen. Il s'agit également d'assurer la protection et l'accompagnement des sujets transportés par voie aérienne vers les centres d'examen dans les régions du Sahara et du Grand-Sud et d'assurer aussi le transport des copies à partir des centres d'examen vers les directions de l'éducation puis vers les centres de correction. La direction générale de la Protection civile a, quant à elle, mis en place un plan pour le bon déroulement de cet examen dont les résultats seront annoncés vers le 11 ou 12 juillet prochain.

Kamélia Hadjib

-----------------//////////////////////

Bordj Bou-Arréridj

Assurer le bon déroulement

12.580 candidats doivent passer le baccalauréat dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Ces candidats, qui sont scolarisés pour la plupart, soit 7.852 élèves, sont répartis à travers 41 centres. Notons que le centre de rééducation d’Ain Soltane figure parmi ces centres grâce aux détenus qui passent l’examen en tant que candidats libres. Le nombre de ces derniers est 4.728 personnes. Si pour cette catégorie, les filles sont moins nombreuses avec 2.121 filles élèves, pour les scolarisés elles sont majoritaires avec 6.746 candidates.

Les services de la direction de l’Education assurent que toutes les conditions ont été réunies pour un déroulement normal des épreuves au niveau des centres d’examen qui sont encadrées par 3.771 agents. Pour l’histoire, les femmes sont également majoritaires, même pour l’encadrement. 2.862 agents font partie de cette catégorie. Notons que 21 centres d’examen dont les 14 réservés pour les candidats libres se trouvent au chef-lieu de wilaya.

En plus de l’encadrement pédagogique et administratif, ces structures disposent de médecins et psychologues pour prendre en charge les éventuelles urgences.

Ils sont appuyés par des équipes de la protection civile. Les agents de police également présents à l’entrée des centres assurent la quiétude nécessaire pour les candidats pour passer les épreuves.

F. D.

-----------------//////////////////////

Béjaïa

9.827 filles et 7.906 garçons

17.733 candidats, répartis entre 9.827 filles dont 2.724 candidates libres et 7.906 garçons dont 3.006 candidats libres auront à subir à partir de ce matin les épreuves de l’examen du baccalauréat à travers 58 centres d’examen et sous l’œil vigilant de 3.452 encadreurs à travers la wilaya de Bejaïa. Par ailleurs, 5 candidats aux besoins spécifiques seront pris en charge dans les centres d’examen où ils bénéficieront de l’assistance nécessaire, en application de la réglementation en vigueur, et 128 candidats détenus du centre de rééducation d’Oued Ghir subiront les mêmes épreuves dans les établissements pénitentiaires. Selon le directeur de l’éducation, Badr Brahim, toutes les dispositions humaines et matérielles sont prises pour permettre un bon déroulement de l’examen qui permettra aux futurs bacheliers de rejoindre les bancs de l’université. La restauration des élèves, ainsi que l’encadrement et les différents services de sécurité, police et gendarmerie, la protection civile et la santé, seront assurés dans les centres d’examen. Les présidents des APC garantissent toute la logistique et le transport des candidats. Ainsi, le transport des sujets de l’examen sera totalement sécurisé par la police et la gendarmerie qui seront chargées de les acheminer du centre de regroupement des sujets vers les centres d’examen et les ramener à la fin de chaque épreuve. De même, le siège de la direction de l’Education et les deux centres de correction de Bejaia et Akbou sont placés sous la surveillance totale et permanente des services de sécurité. L’examen se déroulera sur une période allant de trois à cinq jours, selon les différentes filières existantes. Il marquera ainsi la fin du cycle secondaire et du cursus scolaire.

M. Laouer

-----------------//////////////////////

Tizi Ouzou

Repas et boissons fraîches



La sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a mis en place un dispositif sécuritaire pour assurer la sécurité des centres d’examen du baccalauréat qui débutera aujourd’hui. Ce dispositif concernera cinquante centres sur les soixante-dix prévus au niveau de la wilaya pour accueillir les 19.019 candidats attendus à cet examen de passage à l’université, a annoncé un responsable de la sûreté de wilaya dans une conférence de presse. Sur les cinquante centres relevant du domaine de compétence de la sûreté nationale, vingt, dont un réservé pour les candidats détenus, sont implantés au niveau de la commune du chef-lieu de wilaya. Il a été aussi fait savoir que 88 agents de la direction locale de l’Education ont été formés par la sûreté de wilaya pour l’utilisation des détecteurs de métaux à l’entrée des candidats aux centres d’examen pour parer à toute tentative d’utilisation, à des fins de fraude, de tous moyens de télécommunications modernes, tels que les Smartphones, Bluetooth et autres matériels susceptibles d’être utilisés pour la triche à l’examen. A rappeler que 19.019 candidats, dont 10.855 filles et 8.164 garçons, sont attendus aujourd’hui à Tizi-Ouzou, pour subir l’examen du baccalauréat à travers 70 centres d’examen répartis à travers les quatre coins de la wilaya, apprend-on de la direction de l’Education de la wilaya de Tizi-Ouzou qui a mobilisé tous les moyens, aussi bien humains que matériels, pour le bon déroulement de cet examen important dans le cursus scolaire des élèves. Sur les 19.019 élèves attendus à cet examen, 12.918 candidats sont des scolarisés et 6.101 sont des candidats libres, indique-t-on de même source. L’encadrement de cet examen sera assuré par près de 5.000 fonctionnaires de l’éducation dont les surveillants au niveau des centres d’examen, des psychologues et conseillers de l’éducation ainsi que d’autres employés des cantines scolaires qui prépareront des repas améliorés aux candidats. De l’eau minérale fraîche sera également offerte à tous les candidats et à travers tous les centres d’examen répartis sur le territoire de la wilaya, a assuré la direction de l’Education.

Bel. Adrar

-----------------//////////////////////

Sidi Bel-Abbès

Dispositif exceptionnel



En fait un dispositif exceptionnel est mis en place pour le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et la réussite de l’opération en général, au vu de son importance réitérée d'ailleurs par le directeur de l’éducation qui, soutenu par une cellule de suivi et de contrôle, veille personnellement sur son organisation.

Réunir les conditions de réussite aux candidats inscrits à cette édition semble être la motivation du commun des intervenants à pied-d’œuvre depuis au moins une semaine pour la perfection de ce dispositif. 10124 candidats, dont 4.114 libres, seront appelés aujourd’hui à rejoindre les 36 centres d’examen aménagés en la circonstance, pour subir les épreuves en fonction bien évidemment des spécialités et filières fixées ou tout simplement des vocations.

Des centres d’examen rigoureusement encadrés et suffisamment pris en charge aux plans sanitaire et sécuritaire grâce au concours des services de la santé, des transports, de la protection civile, de la police et de la gendarmerie.

Pour l’illustration, la mobilisation des éléments de la sûreté reste sans précédent au vu du nombre de l’effectif réquisitionné pour veiller à la sérénité et à la quiétude des centres des examens et observer un mouvement de circulation. 700 éléments tous grades confondus seront appelés à superviser cet examen et à sillonner le territoire de la wilaya pour la bonne marche de l’opération. Selon le jalonnement et l’itinéraire tracé, ordre a été donné aux agents d’être aussi à l’écoute des candidats et de les soutenir par des orientations et autres formes d’assistance. Bref, la priorité est accordée à la prise en charge des candidats. C’est dire la priorité affichée pour faire de cet examen une fête permettant aux candidats d’étaler leur savoir et de subir dans la détente et la concentration surtout les épreuves.

Enfin, il est à signaler que la wilaya est pourvue d’un centre correction et d’un autre de collecte et de tri. Les deux lycées Azza Abdelkader et El Nadjah serviront de sites pour les missions en question…

A. B.

-----------------//////////////////////

Mascara

45 centres d’examen

Selon le chargé de la communication au niveau de la DEW de Mascara 11.776 candidats pour l’examen du Bac, dont 3.438 candidats libres dont deux non-voyants, regagnent les 45 centres d’examen. Ils seront encadrés par plus de 8.183 examinateurs. Le nombre d’observateurs est de 45 pour les examens du BacLes observateurs seront répartis à travers les centres du territoire de la wilaya de Mascara, la correction des épreuves du baccalauréat se déroulera au lycée Djamel Eddine el Afghani, de Mascara, le centre en question sera ouvert dès le 30 juin et la clôture de l’opération prendra fin le 19 juillet. Tous les moyens matériels et humains de la wilaya sont mobilisés pour la réussite de l’opération pour une bonne prise en charge des candidats durant toute la durée de l’examen. Les surveillants et les observateurs seront pris en charge au niveau de la restauration, de l’hébergement et du transport ceci pour permettre à la wilaya de reconquérir la place qu’elle occupait durant les années passées, telles ont été les principales recommandations du chef de l’exécutif à l’attention des différents responsables locaux pour donner plein succès à cet examen de fin d’année de l’enseignement secondaire. Le premier responsable du secteur a souligné que les candidats seront pris totalement en charge pour le transport et tous les moyens nécessaires seront mobilisés pour faciliter la tâche aux candidats afin de passer leur examen dans de bonnes conditions lors de cette édition du Bac 2017/2018. Auparavant lors des réunions préparatoires, le directeur de l’Éducation de la wilaya a renouvelé ses directives à l’égard des chefs de services et du personnel chargé du suivi et de l’encadrement de ces examens de fin d’année scolaire, notamment l’interdiction des téléphones portables, de tablettes et autres moyens de communication, aussi bien pour les candidats que pour les surveillants, mis à part le chef de centre pour des raisons de service.

A. Ghomchi

-----------------//////////////////////

Béchar

6.521 candidats



Et c’est parti pour l’examen du baccalauréat tant attendu par les 6.521 candidats, toutes filières confondues, appelés à en subir les épreuves durant ces cinq jours. Répartis à travers 31 centres d’examen dont 20 pour le seul chef-lieu de la wilaya, les candidats scolarisés pour cette session de juin 2018 comptent 2.246 filles. Ils sont également 2.979 candidats libres dont 1.182 filles à participer à cet examen, encadrés par 361 encadreurs administratifs, alors que 1.673 enseignants sont réquisitionnés pour la surveillance. Tous les moyens humains, matériels et sécuritaires ont été prévus pour le bon déroulement de toutes les épreuves, ainsi que pour l’acheminement des sujets et des copies, notamment pour les centres de déroulement les plus éloignés du chef-lieu de wilaya, à l’exemple des daïras de Ouled Khodeir et Tabelbala (400 km).

Il est à noter que 38 candidats de la République arabe sahraoui démocratique et 2 du Maroc figurent sur les listes des candidats au Bac, alors que l’on compte aussi 3 candidats aux besoins spécifiques. Un seul candidat est dispensé de l’épreuve de langue française. Pour l’instant, le centre de correction des épreuves du Bac n’a pas encore été désigné par l’OREC.

Ramdane Bezza

----------------///////////////////////

Constantine

6.080 encadreurs



C’est aujourd’hui, à l’instar de leurs camarades des autres wilayas du pays, que les candidats au baccalauréat de Constantine affrontent l’épreuve. Cette année, ils seront 21.163 candidats, dont 12.077 élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement secondaire publics et privés, et 9.086 candidats libres, parmi lesquels 110 détenus qui passeront les différentes épreuves au niveau du centre pénitentiaire Boussouf.

Afin que l’examen se déroule dans les meilleures conditions, la direction de l’Éducation a mobilisé pour la circonstance 6.080 agents, qui assureront l’encadrement et la surveillance au niveau des 63 centres réservés au baccalauréat. Concernant la restauration, les candidats, de même que le personnel, bénéficieront sur place de repas chauds, et ce sur instruction du wali Abdessamie Saïdoun, qui a également ordonné, afin de veiller à la qualité des repas servis, ainsi que celle de l’eau des réservoirs des centres d’examen, la constitution d’une cellule composée des représentants de bureaux d’hygiène communaux, du service de la prévention de la DSP et de la direction des services vétérinaires. De leur côté, les P/APC devront approvisionner lesdits centres en eau minérale en quantité suffisante. Enfin, des groupes électrogènes y ont été installés au niveau de chaque centre afin à parer à toute coupure d’énergie électrique.

I. B.