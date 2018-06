Notre Forum de la Mémoire : Hommage aux moudjahidate condamnées à mort

«Cher maître, je m’excuse si mon ton vous paraît un peu grave, mais la question pour moi a son importance : ma grâce. N’y réfléchissez plus. Je ne veux pas la solliciter personnellement et n’aimerais pas que vous la demandiez pour moi. Je ne me sens, en effet, ni vaincue ni coupable. Je suis une prisonnière de guerre et l’armée à laquelle j’appartiens est déjà victorieuse. C’est elle qui doit me libérer ou me venger si je meurs assassinée.

En face des tortionnaires de la villa Susini, des incendiaires des mechtas, je me sens, par ailleurs, à jamais inconsciente. Que messieurs les responsables français décident. Il s’agit de leur honneur, après tout, il n’y va que de ma vie.»

Lettre de Zahia Khelfellah, moudjahida condamnée à mort par la France coloniale.

Pendant longtemps, on dénombrait 6 moudjahidate condamnées à mort par la justice coloniale. La plus célèbre, Djamila Bouhirad, devenue l’icone de la Révolution algérienne, Djamila Bouazza, Djoher Akrour, Jacquelline Guerroudj née Netter, militante anticolonialiste, Zahia Khelfellah, dont la lettre adressée à son avocat mérite une place dans le manuel scolaire, et Baya Hocine, la plus jeune des condamnées à la peine capitale par les tribunaux militaires de l’occupant. Il aura fallu attendre 2015, pour que Ghomrani Zohra sort de l’ombre, grâce à un travail de recherche mené par Salah Chorfi, lui-même condamné à mort par les autorités judiciaires coloniales. Elle était, hier, l’invitée d’honneur de notre Forum de la mémoire, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale des condamnés à morts, qui coïncide avec la date du 19 juin. Une date qui rappelle un triste souvenir, celui de l’exécution d’Ahmed Zabana et d’Abdelkader Ferradj. Salah Chorfi a expliqué que dans les registres de l’Association des condamnées à mort, le nom de Zohra Ghomrani y figure. Elle est originaire de Guelma. À partir de cette information, il décide d’aller à la recherche de cette femme héroïque confinée dans l’oubli, loin des lumières de la ville. Après une recherche minutieuse, qui l’a mené à la Bibliothèque nationale, il tombe sur la Dépêche de Constantine, où un article évoque le procès de cette jeune moudjahida, à la peine capitale. Sur les colonnes de ce journal, on peut lire : «Le tribunal permanent des forces armées de la ZNEC siégeant à Guelma, au palais de justice rue Sadi-Carnot, a jugé le mardi 7 mars 1961, correspondant au 20e jour du Ramadhan 1330, plusieurs terroristes, dont Ghomrani Zohra dite Houria, inculpée de tentative d’assassinat.» La déflagration, selon l’assaillante, «a coûté la vie à un officier français». Plus de 50 ans après, on vient frapper à sa porte, et tout le monde veut écouter son témoignage. Hier, au Forum de la Mémoire, devant une salle archicomble, elle qui a choisi de rester confinée dans le silence a raconté très brièvement ses premiers pas dans la plus glorieuse révolution. C’est sa cousine qui l’a convaincue de rejoindre le maquis. C’était en 1957, et elle n’avait que 14 ans. C’est ainsi qu’elle s’est retrouvée avec quatre autres filles au «djebel». Au mois d’octobre 1959, elle est désignée pour poser des engins explosifs dans le centre de Guelma.

Le 17 octobre 1959, en fin d’après-midi vers 19h30, en plein centre de Guelma, trois engins piégés éclatent. La presse a fait état de cette information, et en grosse manchette. Zohra Ghomrani se rappelle ce jours, mais elle le raconte avec beaucoup de timidité. Elle se rappelle qu’elle devait déposer le «paquet» dans la bijouterie de M. Buillard. Chose qu’elle fera. Mais l’horloger la rattrape à la porte, et lui remet le paquet, croyant qu’elle l’avait oublié. Sachant que l’engin n’allait pas tarder à exploser, elle l’abandonne au coin de la rue. L’explosion fera tout de même un mort, un officier de l’armée française. La suite, elle en parle avec une voix basse. Après son arrestation, avec d’autres moudjahidine, c’est la descente aux enfers. Torture, humiliation, transfert de prison en prison, jusqu’au mois de mars 1961 où elle est présentée devant un tribunal militaire. «El-Djebha» a chargé l’avocat maître Sayadi. Dans les geôles du colonisateur, elle fera la connaissance de Jaqueline Guerroudj. Et au moment où l’on croyait que les moudjahidate condamnées à mort étaient en fait au nombre de sept, Salah Chorfi annonce qu’il est sur les traces d’une huitième moudjahida originaire de Mascara. Il s’agit de Benzergua Keltouma. Elle est décédée, a précisé Salah Chorfi, mais ce n’est pas pour autant qu’il va laisser tomber les recherches. Par ailleurs, le conférencier a annoncé que durant la Révolution, 213 moudjahidine ont été exécutés à la suite de procès expéditifs, dont 141 par la guillotine. Selon les chiffres avancés par l’orateur, 43 moudjahidine ont été exécutés par balles, 4 par poison et 4 brûlés vifs. Le moudjahid Larbadji, qui a été condamné à perpétuité et qui a séjourné dans plusieurs prisons, raconte qu’il a assisté à 36 exécutions. Pour sa part, Tahar Hocine, qui s’est investi dans la recherche des faits historiques et passe la majorité de son temps dans les bibliothèques en quête de détails, a expliqué qu’Ahmed Zabana et Abdelkader Ferradj ont été guillotinés un mardi 19 juin 1956. Cela fait exactement 62 ans. Dans son exposé, il est revenu sur les dates d’arrestation des 6 moudjahidate condamnées à mort et dates de leur procès, que d’aucuns avaient qualifié de parodies de justice. Cependant, après une grande mobilisation internationale menée par des journalistes et des avocats, les moudjahidate ont vu leur peine commuée en détention à perpétuité. Aujourd’hui, sur les huit que nous connaissons, seulement trois sont encore en vie. Djamila Bouhired, Zahia Khelfellah et Zohra Ghomrani.

Nora Chergui