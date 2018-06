Gendarmerie Nationale : Une formation de haut niveau

Le général major Menad Nouba, commandant de la Gendarmerie nationale, a présidé, hier, une cérémonie de sortie

de 4 promotions de 2.175 agents de police judiciaire et gradés formés à l’Ecole de sous-officiers et d’officiers de Sétif. Un potentiel humain important de 1.439 agents de police judiciaire auxquels s’ajoutent, une promotion de 556 officiers de police judiciaire formés sur trois sessions, une promotion du brevet militaire professionnel 1er degré

«Administration» qui comprend 120 gradés répartis sur deux sessions, et la promotion du brevet militaire professionnel 2e degré «Administration» de 60 gradés. Cette promotion est baptisée au nom du martyr Belabed Mohamed, né le 16 février 1913 dans la commune de Dehamcha dans la wilaya de Sétif et qui s’est distingué par une contribution sans faille dans la dynamique du mouvement national, militant dans les rangs du PPA jusqu’au déclenchement de la glorieuse révolution de Novembre. Belabed Mohamed, qui rejoint alors la wilaya 3 historique, participe à plusieurs batailles dans la zone de la Kabylie avant de tomber au champ d’honneur en 1958.

Cette promotion, dont la formation s’est étalée sur deux années, la première au niveau des écoles de formation de Miliana et de M’daourouch et la seconde à l’école de sous- officiers de Sétif où les gradés ont recu une formation juridique spécialisée au terme d’un cursus de formation de qualité qui permet ainsi à tous les stagiaires d’acquérir des connaissances de haut niveau et de maîtriser les techniques de la police scientifiques, d’autant plus consolidées par l’apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que l’apprentissage de langues étrangères, à l’effet de se hisser au niveau des exigences et des mutations que connaît le monde.

Cette cérémonie, qui s’est tenue à l’école de sous-officiers de la gendarmerie de Sétif en présence du commandant adjoint de la 5e Région militaire, du wali de Sétif, de cadres centraux du haut commandement de la Gendarmerie nationale et des autorités civiles et militaires de cette wilaya, si elle a permis de relever les efforts d’envergure consentis à tous les niveaux par le haut commandement, n’a pas été sans mettre une fois encore en exergue les remarquables avancées enregistrées ces dernières années dans le corps de la gendarmerie nationale.

Le lieutenant-colonel Naziha Laaredj, directeur de l’école de sous-officier de Sétif ne manquera pas au cours de son intervention de mettre en évidence tous ces acquis et d’insister particulièrement sur la formation multiple de haut niveau qu’auront reçue les gradés durant leur cursus et être ainsi à la dimension des exigences de la mission qui leur est conférée, mettant l’accent sur l’interêt particulier consenti et les moyens dégagés par le haut commandement de la Gendarmerie nationale au titre de la formation et la valorisation des ressources humaines. Il insistera sur les efforts consentis par les cadres de cette école dans toutes les spécialités et s’adressera aux composantes des promotions sortantes qu’il appellera à ne ménager aucun effort et à mettre à profit le produit de leur formation à l’effet de représenter dignement l’image de marque de l’institution. Des gradés qu’il ne manquera également pas de féliciter et d’exhorter à abonder sans cesse dans le sens de la stabilité du pays et partant, à déployer plus d’efforts afin de lutter efficacement et mettre fin aux résidus du terrorisme. Comme il exprimera sa reconnaissance à l’endroit de la famille du martyr Belabed Mohamed et rendra un vibrant hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l’Algérie.

F. Zoghbi