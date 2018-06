Sortie de promotions de l’ESDAT : S’acquitter de ses missions avec professionnalisme

Le général-major Amar Amrani, commandant des Forces de la défense aérienne du territoire a supervisé hier la cérémonie de sortie de promotions d'officiers stagiaires, d'élèves-officiers ingénieurs et d'élèves en navigation aérienne à l'Ecole supérieure de la défense aérienne du territoire (ESDAT) Ali-Chabati à Réghaïa. Il s'agit de la 24e promotion du cours de commandement et d'état-major, la 42e promotion du cours de perfectionnement, la 9e promotion d'officiers d'application du génie et la 17e promotion de navigation aérienne. A cette occasion, le général major Amrani a inspecté les promotions sortantes, avant de procéder à la remise des grades et diplômes aux élèves officiers majors de promotion et de baptiser ces promotions du nom du chahid Nedjaoui Sadek alias Mohamed Ounadji, tombé au champ d'honneur à la commune d’Ichemoul en 1959.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le commandant de l'ESDAT, le général Layache Slatnia, a présenté les axes directeurs de formation. Il précisera que «les connaissances scientifiques et militaires apprises par les formés leur permettent d’exercer leurs tâches avec professionnalisme», appelant à accomplir au mieux leur devoir face aux défis du siècle.

Après avoir appelé les élèves sortants «à défendre la nation avec abnégation et dévouement», le général Layache Slatnia a salué «les efforts consentis par les encadreurs et les enseignants qui ont assuré les différents programmes de formation durant cette année».

Après une parade militaire exécutée par des élèves de l'école, le général major Amrani a visité une exposition sur les divers projets de fin d'année de la première promotion sortante des élèves-officiers ingénieurs en défense aérienne et une autre exposition de livres et de mémoires soutenus à l’école.

Selon la revue le Radar de l’école éditée pendant ce mois, l’école aspire à être une institution scientifique pionnière, à l’instar des écoles supérieures de l’Armée nationale populaire. De plus, l’école vise à franchir un pas qualitatif en modernisant les programmes de formation en les adaptant aux divers développements technologiques et d’œuvrer à inculquer de nouveaux comportements et cultures dans le but d’élever le degré de maturité des élèves afin d’atteindre l’excellence par le travail de groupe, l’autodidactisme et l’esprit de synthèse. De plus, l’école envisage de devenir un pôle d’excellence où la créativité militaire attachée à son passé et à son authenticité demeure une priorité.

Hichem Hamza