Présentation du projet de loi portant Code de Justice militaire au Conseil de la nation : Consacrer le droit des justiciables à un procès équitable

Le ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda, a déclaré, hier, à l’issue de la séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance 71-28 portant code de justice militaire, que «le texte de cette loi est venu s’adapter aux normes juridiques internationales en matière de respect des droits de l’homme».

Lors de la séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, les membres du Conseil de la nation sont intervenus pour rendre un vibrant hommage à l’Armée nationale populaire, et à sa tête le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui «assume son rôle constitutionnel de défense de la nation et qui restera une rempart contre toutes les tentatives de nuisance à la sécurité du pays».

Le projet de loi, qui sera adopté la semaine prochaine, vise la concrétisation des dispositions de la Constitution de 2016, «notamment l’article 160, qui consacre la règle du double degré de juridiction». Il est prévu ainsi, à la faveur de ce texte, la création de cours d’appel militaires auprès de toutes les Régions militaires, lesquelles cours seront chargées de traiter les pourvois en cassation.

En réponse à une question qui lui a été posée, M. Mahdjoub Bedda précise qu’«aujourd’hui, les deux cours d’appel qui sont installées et opérationnelles sont celles de Blida et d’Ouargla». Il est également question, à travers ce texte, de mettre en place des chambres d’accusation, tout en procédant au maintien du contrôle exercé par la Cour suprême sur les verdicts émanant des instances judiciaires militaires ; ce qui est à même d’assurer des procès équitables et de consolider la présomption d’innocence garantis par la Constitution.



« La justice militaire devient désormais une partie intégrante du système juridique national. »



il est utile de mettre en exergue le fait que la justice militaire a connu une évolution, à la faveur de l’adoption de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant Code de justice militaire qui, au moment de sa promulgation, a constitué «une avancée substantielle», souligne le ministre des Relations avec le Parlement. Ceci au plan de la légalité des procédures judiciaires qu’elle édictait et en intégrant, dans bon nombre de ses dispositions, les principes et règles du Code de procédure pénale.

M. Bedda a souligné aussi le fait que l’évolution rapide que connaît l’institution militaire «oblige le législateur algérien à œuvrer à l’actualisation des textes juridiques afin de répondre aux évolutions majeures environnantes», et, poursuit-il, «harmoniser les dispositifs juridiques spécifiques à l’institution militaire, à ceux en pratique dans la justice civile». Dans ce contexte, les nouveaux amendements introduits au code assurent aux justiciables les garanties nécessaires pour un procès juste et équitable, tel que l’exige la Constitution. En effet, les dispositions de loi et procédures actuelles n’ont pu avoir d’effet sur les procédures pénales prévues par le Code de justice militaire, et sont devenues en total déphasage avec la législation en vigueur. «D’où la nécessité de la refonte de ce code en vue d’actualiser ses dispositions», a fait remarquer le ministre.

Il convient de signaler, ici, que les dispositions de l’article 19 de la loi organique 5-11 du 17 juillet 2005, relative à l’organisation judiciaire, ont intégré le tribunal militaire au sein de l’organisation judiciaire nationale, en tant que «juridiction spécialisée», assimilant, par là même, la justice militaire, qui «devient désormais une partie intégrante du système juridique national». Aussi, la Constitution a énoncé les règles fondamentales sur lesquelles se base la justice algérienne. La révision constitutionnelle du 6 mars 2016 a consacré, dans son article 160, la règle du double degré de juridiction, et a renvoyé à la loi le soin d’en préciser les modalités de mise en œuvre. Ainsi, le projet de loi sur la justice militaire concrétise ce principe, en consacrant les juridictions d’appel, à travers la création des cours militaires chargées de cette mission.

S’exprimant ensuite, le ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda, a présenté le projet de loi soumis aux députés pour examen, qualifiant la mise en conformité des dispositions du Code de justice militaire d’«impérative». Il signale, dans ce contexte, que ce projet de loi vient s’adapter avec les développements que connaît le système législatif et se mettre au diapason des dispositions de la nouvelle Constitution de 2016, initiée par le Président de la République.



Les sénateurs : « La loi sur la justice militaire est une consécration de la promotion des droits de l’homme. »



Les sénateurs, qui ont écouté attentivement le rapport préliminaire se rapportant au projet de loi, ont, dans l’ensemble, salué le contenu de ce texte, en précisant que «cette loi est venue faciliter les démarches juridiques dans le but de surmonter les obstacles liés à l’enchevêtrement complexe des lois et ordonnances militaires et civile en vigueur», selon le sénateur M. Noureddine Belatrèche.

Les membres de Conseil de la nation soutiennent que la loi sur la justice militaire est ce qui pourrait être qualifié comme «nouveau jalon qui vient consolider l’arsenal juridique du pays». C’est ce que soutient la majorité des sénateurs, qui ont insisté dans l’ensemble de leurs interventions, que le fait que «l’application des dispositifs de cette loi assurera certainement le dessèchement de plusieurs sources de criminalité».

M. Mahdjoub Bedda a rappelé que «le ministère de la Justice et celui de la Défense ont concouru à la préparation de ce projet de loi, qui sera adoptée la semaine prochaine».

Tahar Kaidi