Indicateurs économiques : Légère amélioration durant les premiers mois de 2018

Les indicateurs macro-économiques du pays ont connu une légère amélioration durant les premiers mois de l’année en cours, a révélé, hier, le ministre des Finances.

M. Abderrahmane Raouya, qui s’exprimait lors d’une séance plénière à l’APN présidée par M. Saïd Bouhadja et consacrée à la présentation au débat du projet de loi de finances complémentaire 2018, a également mis l’accent sur «la courbe descendante du déficit de la balance commerciale», lequel déficit a reculé, pour se situer autour des «0,86 milliards de dollars entre janvier et avril 2018», contre «3,88 milliards de dollars durant la même période de l’année précédente», comme indiqué par le ministre.

Au sujet du projet de loi de finances complémentaire, qui a été présenté hier devant les députés pour examen et éventuel enrichissement, le ministre a souligné que ce texte s’inscrit en fait dans le cadre des efforts visant à poursuivre la politique d’appui du budget et de renforcement de la croissance économique. Ce texte «ne touchera ni la structuration ni les grands équilibres définis dans la loi de finances initiale de 2018», met en avant le ministre, notant que le projet de loi de finances complémentaire 2018 vise essentiellement à «mobiliser des affectations financières supplémentaires, d’une part, et à introduire des dispositions fiscales et autres dispositions, notamment en ce qui concerne les mesures préventives liées au commerce extérieur». Présentant de plus amples éclairages au sujet des affectations budgétaires supplémentaires, on retient, notamment qu’il est question «de revoir à la hausse les autorisations de programmes de 500 milliards de DA par rapport à la loi de finances 2018». Aussi, le montant consacré à cet effet est chiffré à 2.770.51 milliards de DA (soit une augmentation de 22 % par rapport à la loi de finances 2018). «Avec l’augmentation des autorisations de programmes supplémentaires, les réserves des dépenses imprévues dans la loi de finances atteignent à 670,11 milliards de DA. Ces affectations supplémentaires seront destinées à certains projets d’investissements gelés, notamment le projet de phosphate dans la wilaya de Tébessa et autres projets dans le domaine du transport et de la voie ferrée». Autre remarque importante à retenir, et mise en avant par le ministre lors de cette séance plénière, «le projet de loi a préservé globalement les allocations budgétaires aux mêmes niveaux que la loi de finances 2018, soit 4.584,46 milliards de dinars pour le budget de fonctionnement et 4.043,32 milliards de dinars pour le budget d’équipement». Les dispositions législatives de ce projet de texte prévoient, entre autres, «l’institution d’un droit additionnel provisoire de sauvegarde, applicable aux marchandises importées, à un taux variant entre 30 et 200%». Selon les explications de M. Raouya, «la mise en œuvre de ces mesures est nécessaire pour le rééquilibrage de la balance de paiement, la relance de la production nationale et la préservation des outils de production». Poursuivant ses propos, le ministre fera remarquer que «les filières de la production nationale souffrent de la concurrence directe des importations massives, sachant que certaines bénéficient de subvention dans les pays d’origine et du système d’exonération douanière en Algérie». Et d’affirmer que ainsi, «la production nationale est menacée dans son existence même».

Le ministre rappelle que «ces dispositions sont inspirées des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui permettent, à titre exceptionnel, aux pays concernés de prendre des mesures de défense de leur production nationale contre les importations qui portent préjudice à leurs économies».



L’exclusion de la TVA, une réparation de préjudice pour les opérateurs économiques



À retenir, «la LFC-2018 introduit une mesure qui exclut la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les produits manufacturés entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes de l’ensemble des exonérations et réductions de droits et impôts que le Conseil national d’investissement peut accorder aux investisseurs pour une période ne dépassant pas 5 années». Les exonérations fiscales offertes en phase de réalisation et en phase d’exploitation «s’inscrivent, en fait, dans le cadre des démarches visant à encourager l’investissement», explique le ministre, précisant, cependant, que «l’exonération de la TVA sur les produits destinés à la vente est préjudiciable à la trésorerie des entreprises qui se trouvent alors en situation d’anticipation structurelle, en raison de l’imposition de la TVA sur certaines acquisitions, étant donné qu’elles ne peuvent la déduire durant les opérations de vente, qui bénéficient elles de l’exemption de la TVA. Cet état de fait porte préjudice aux opérateurs économiques qui recourent à l’acquisition de leurs équipements, au sens où ils se trouvent obligés de supporter la TVA sans avoir la possibilité de la récupérer du produit manufacturé, exonéré de cette taxe». En somme, «ces exonérations ont perdu leur raison d’être», étant donné que les autres avantages et exonérations restent maintenus.

Le PLFC-2018, poursuit le ministre, «annule également l’exonération de la TVA pour la commercialisation des véhicules fabriqués en Algérie». M. Raouya a noté, à ce propos, que l’exonération avait pour objectif principal de «rendre les prix des véhicules produits localement plus compétitifs que ceux importés». Sur un autre volet, le projet de texte confie, «exclusivement, aux services relevant des juridictions, le recouvrement des montants des amendes et dépens judiciaires quelle que soit la période de l’avis de paiement». Figure, également, parmi les dispositions du texte, «l’augmentation de 1.5% du taux de la taxe sur l’activité des distributeurs de cartes de recharges téléphoniques, en faisant obligation à l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT) d’effectuer une déclaration annuelle sur le chiffre d’affaires réalisé par les principaux opérateurs de la distribution de gros des cartes de recharges en vue d’encourager les opérateurs téléphoniques à investir dans la distribution via E-paiement et le paiement à distance, outre de renforcer les ressources financières de l’État». Dans son exposé, le ministre a mis l’accent aussi sur le fait que la LFC-2018 prévoit «l’annulation de l’article 94 de la loi de finances de 2016, afin de permettre aux pouvoirs publics d’ajuster les niveaux d’amélioration du bénéfice sur les prêts bancaires, conformément à la spécificité de chaque secteur, y compris le secteur de l’Agriculture, suivant les priorités du gouvernement».



Un débat houleux et riche en idées de substitution



Il faut dire que les débats qui ont suivi la présentation du texte et la lecture du rapport préliminaire de la commission des finances ont été houleux, et que l’article 6 du projet a été au centre des discussions. Cet article, faut-il le rappeler, prévoit «d’instituer une TVA de 19% sur les véhicules montés en Algérie» ; une mesure qui semble déplaire à nombre de députés y compris ceux issus de la majorité parlementaire. La députée Nabila Ahlem Mohamedi du FLN soutient que l’application de cette taxe «aura un impact négatif sur les ventes des véhicules». Et de s’interroger ensuite : «Comment comptez-vous booster l’investissement en l’absence de marché ?» Lui emboîtant le pas, Slimane Saadaoui a lui aussi fait part de son opposition au contenu de l’article 6 du plfc, affirmant que c’est bien le citoyen qui sera sanctionné. «J’aurais soutenu la taxe si elle était imposée aux riches, mais ce n’est pas le cas dans cette loi», a-t-il affirmé. Cette même idée a été défendue par Ramdane Taâzibt, du PT. Quant aux députés du parti El-Adala, ces derniers ont vivement critiqué le projet de texte. Bien entendu, nombreuses sont les mesures qui ont été approuvées et saluées par les membres de l’Assemblée, et à l’heure où nous mettons sous presse, les débats se poursuivent toujours au sein de l’hémicycle de Zighoud-Youcef.

Il convient de signaler par ailleurs qu’à l’ouverture des travaux, le président de l’APN s’est exprimé sur le contexte de l’élaboration de ce projet de loi de finances, qui est en fait un texte éminemment important. M. Saïd Bouhadja a salué la décision du Président de la République de retirer toute augmentation de droits proposée pour les documents administratifs biométriques. Soulignons que selon l’agenda du bureau de l’APN, le projet de loi de finances complémentaire devrait être soumis au vote jeudi prochain.

Soraya Guemmouri