Jardin d’essai d’El-Hamma : Plus de 20.000 visiteurs durant les deux jours de l’Aïd

Plus de 20.000 personnes ont visité le Jardin d'Essai d'El Hamma (Alger) durant les deux jours de l'Aïd-el-fitr dont la moitié a été enregistrée le deuxième jour, a-t-on appris lundi de la chargée de communication au Jardin d'essai.

Pas moins de 20.819 personnes ont visité le Jardin d'Essai lors de l'Aïd El Fitr, a précisé à l'APS, la chargée de communication au jardin d'El Hamma, Mme Djebali Sana, ajoutant que le plus grand nombre de visiteurs a été enregistré durant le deuxième jour avec 9.997 visiteurs.

Dans ce cadre, la responsable a fait état de 4.454 visiteurs lors du premier jour de l'Aïd dont 1.769 adultes et 2.685 enfants et de 6.368 visiteurs, lors des deuxième et troisième jours.

Les chiffres qui se doublent chaque année, illustrent que, le jardin d'El Hamma est considéré comme l'une des meilleures destinations pour les Algérois durant les vacances et les fêtes, a-t-elle affirmé. Les responsables s'attendaient à cette forte affluence, vu que, le jardin constitue un lieu de détente et de loisir pour les familles. A rappeler que le Jardin d'Essai d'El Hamma a enregistré près de 1,9 millions de visiteurs en 2017 augmentant ces recettes à plus de 168 millions DA et réalisant une hausse de 76 millions DA en trois années soit 83%. Fondé en 1832 le Jardin d'Essai du Hamma s'étend sur une superficie de 32 hectares et renferme 1.200 espèces végétales dont le nombre s'accroît d'année en année grâce aux acquisitions qu'entreprend le jardin. Le jardin du Hamma a été rouvert aux visiteurs en 2009 après des travaux de réaménagement et de modernisation de ses structures qui ont duré cinq ans. Il est doté d'une école de formation des enfants et d'un conseil scientifique qui supervise les actions du jardin et veille à la préservation des espèces. Ce jardin antique qui a une histoire culturelle, scientifique et environnementale par excellence, était une source d'inspiration de plusieurs artistes et sculpteurs qui ont mis leur touche artistique à travers des statues reflétant l'environnement algérien.

R. S.