Accidents de la circulation : La route de tous les dangers

Les accidents de la circulation restent, chez nous, la bête noire, pas seulement des usagers des infrastructures routières, mais aussi des pouvoirs publics, qui consacrent, chaque année, pas moins de cent milliards de dinars, soit des pertes financières qui représentent 0,15% du Produit intérieur brut national, sachant qu’un seul décès causé par un sinistre routier revient à 11 millions de dinars environ.

En effet, les victimes de la «mauvaise» conduite ou plutôt de l’insouciance et de la l’aventurisme sont légion. Il ne se passe pas un jour où l’on ne recense pas des décès ou encore des blessés au point de classer l’hécatombe routière en tête des fléaux et des drames qui affectent la société. Les services de la Protection civile relèvent 1.547 accidents, durant la période allant du 10 au 16 juin, causant le décès de 42 personnes et 2.029 blessés. Ce chiffre effarant, à vrai dire, démontre, on ne peut mieux, l’ampleur de ce problème qui semble résister même aux dernières révisions du code de la route notamment sur le plan du coût des pénalités ainsi que le durcissement des sanctions à l’encontre des contrevenants. Aujourd’hui, ce phénomène atteint des seuils alarmants devenant un véritable problème de santé publique d’autant plus que l’Algérie figure dans le peloton des pays les plus touchés par les accidents de la route. On ne meurt pas de vieillesse ou encore de maladie mais du non respect du code de la route, de manque de civisme, d’improvisation et de négligence. Le facteur humain et les défaillances techniques, restent parmi les premiers facteurs déclenchants. Les statistiques de la Sûreté et de la gendarmerie nationales sont là pour le confirmer dans chaque bilan dressé. En effet, il y a quelques jours, un bus a carrément pris feu sur l’autoroute Est-Ouest, plus exactement à Lakhdaria et deux personnes y ont trouvé la mort dans cet accident. La route montre ses «griffes», tous les jours que Dieu fait et des exemples ne manquent certainement pas avec toutes ces victimes qui assombrissent le tableau, jour après jour. En fait, si, l’élément humain se taille la part du lion, en termes des causes des sinistres routiers, l’état des véhicules en circulation et l’âge de ces derniers sont aussi responsables de la tendance à la hausse des bilans et des chiffres, érigés en chronique quotidienne, voire même en sort inévitable.

Défaillance !

C’est un fait, malgré le renouvellement du parc automobile national, l’on continue à voir des véhicules particuliers et de transport en commun, dans un état de dégradation avancé en circulation alors qu’ils représentent un danger potentiel et pour le conducteur et pour les autres usagers de la route. Aujourd’hui, il existe des bus dont l’âge dépasse vingt ans les représentent un danger pour les voyageurs. Que de fois, des voyageurs s’arrêtent à mi-chemin ou même quelques minutes après avoir démarré, pénalisant les usagers, contraints à changer leur itinéraire, bon gré, ml gré. Lors de son passage, il y a trois jours, à la Chaîne I, le président de l’Organisation nationale des transporteurs avait affirmé que sur les 80.000 bus assurant les déplacements de pas moins de 12 millions de voyageurs quotidiennement, 31.000 et ont un âge qui dépasse les quinze ans. Pis encore, 40.000 véhicules seront immobilisés pour cause de vétusté, à l’horizon 2020. Le porte-parole des transporteurs a déclaré que le parc n’a pas bénéficié de renouvellement depuis quatre ans. Il n’a pas manqué de solliciter les pouvoirs publics pour octroyer des aides et des crédits à la corporation pour renouveler le parc roulant.

En attendant l’arrivée de ces bus flambants neufs, dernière génération, le calvaire des voyageurs, les accidents pour cause de défaillance technique continuent.

Samia D.