Journée mondiale des réfugiés : M. Guterres appelle à la solidarité

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé, hier, à la veille de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, à faire preuve d'unité et de solidarité, pour aider ces personnes, se disant préoccupé de voir qu’elles ne bénéficient pas de protection.

En cette Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année, le responsable de l'ONU a déclaré, à l'Assemblé générale, qu'il était du devoir de tous «de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes, à commencer (...) par faire preuve d'unité et de solidarité», «sans unité nous échouerons», a-t-il insisté. Face à ce phénomène qui touche plus de 68 millions de personnes dans le monde contraints à se déplacer à la suite d'un conflit ou de persécutions, M. Guterres s'est dit «profondément préoccupé de voir que de plus en plus souvent, les réfugiés ne bénéficient pas de la protection dont ils ont besoin et à laquelle ils ont droit». A cet effet, «nous devons rétablir le régime international de protection des réfugiés», a-t-il martelé, essentiellement, dans les pays les plus pauvres. M. Guterres a estimé qu'aucune communauté ni aucun pays offrant refuge aux personnes qui fuient la guerre ou la persécution ne devraient se trouver seuls et sans soutien, rappelant que «tant qu'il y aura des guerres et des persécutions, il y aura des réfugiés». Il a, à cette occasion, annoncé qu'un pacte mondial sur les réfugiés sera présenté cette année à l'Assemblée générale des Nations Unies, afin d'avancer sur cette question et de reconnaître tout ce que les réfugiés apportent aux sociétés qui les accueillent. «En cette journée, je vous demande de ne pas les oublier. Leur histoire témoigne de leur résilience, de leur persévérance et de leur courage. Notre histoire doit être placée sous le signe de la solidarité, de la compassion et de l'action», a conclu le Secrétaire général. Pendant des années, plusieurs pays et régions ont célébré leur propre journée des réfugiés, voire parfois leur semaine. L'une parmi les plus connues, c'est la Journée africaine des réfugiés, qui est célébrée le 20 juin dans plusieurs pays. En témoignage de solidarité avec l'Afrique, qui abrite le plus grand nombre de réfugiés, et envers qui elle a toujours montré une grande générosité, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 55/76 le 4 décembre 2000. Dans cette résolution, l’Assemblée générale a noté que l’année 2001 marquait le cinquantième anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et que l’Organisation de l’unité africaine (OUA) avait accepté que la Journée internationale des réfugiés coïncide avec la Journée du réfugié africain du 20 juin. L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par conséquent qu’à compter de 2001, le 20 juin marquerait la Journée mondiale des réfugiés.

En 2017, une personne a été déplacée toutes les deux secondes. Plus de 68 millions de personnes sont des réfugiés ou des déplacés dans le monde, soit le nombre d'habitants du vingtième pays le plus peuplé au monde.