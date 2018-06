Saison estivale : Les rues d’Oran s’animent

A quelques jours de l’ouverture effective de la saison estivale, Oran s’apprête à vibrer au ressac des vagues de ses belles plages mais aussi au rythme de ses interminables soirées et des activités sportives et loisirs qui vont animer ses quartiers pendant près de trois mois.

En effet, pour cette année, les services de la wilaya et, à travers ses différentes instances exécutives et institutions publiques, ont tracé un programme riche et varié qui profite à l’ensemble des secteurs concernés directement par la saison estivale, à savoir la culture, la jeunesse et les sports et l’artisanat. Ainsi et concernant les activités dédiées à la jeunesse, le programme prévoit 55 tournées sportives dont 32 de football qui se tiendront principalement dans les quartiers populaires et 18 au niveau des plages. Il est question aussi d’organiser 5 tournées de beach-volley et de nombreux spectacles des arts martiaux et de combats. Toujours concernant le secteur de la jeunesse, il y a lieu de savoir qu’un nombre important d’infrastructures offrent une capacité d’accueil de 10.000

personnes.

Il s’agit de 06 centres de vacances, 10 colonies de vacances, 14 maisons de jeunes et un centre destiné aux enfants sahraouis qui visitent la wilaya chaque année. La wilaya dispose aussi de 07 piscines publiques opérationnelles chaque saison dont une a été réceptionnée récemment dans la commune d’Aïn-el-Biya. A savoir qu’Oran dispose de plus de 250 stades de proximité en gazon synthétique et a réceptionné cet été 30 autres, alors que quatre sont en cours de réalisation, notamment dans les communes d’El-Ançor, Hassi-Mefssoukh et Hassi-Ben-Okba. Au volet culturel, en plus du programme tracé par l’office national de la culture et de l’information (ONCI), pas moins de 189 soirées artistiques sont programmées à travers les 26 communes, notamment dans les grandes agglomérations. Selon les responsables, ce programme artistique jouit d’un caractère national car il tient compte des différents styles et genres musicaux représentant les 4 coins du pays.

Il est prévu aussi l’organisation de 50 projections de films dédiées au public adulte et enfants et des concours de chants pour découvrir de nouvelles voix, devant se tenir sur des places publiques. Au programme aussi, un festival baptisé «les nuits du rire», une caravane d’animation spécial enfants, 100 pièces théâtrales et 15 expositions d’art plastique. Le secteur de l’artisanat n’est pas en reste. En effet, pas moins de six expositions d’articles et produits d’artisanat seront organisées à travers les principales communes côtières. Dans ce même registre, l’on croit savoir que près de 40 autorisations de plantation de tentes au niveau du jardin méditerranéen ont été attribuées aux artisans. Une démarché qui a pour objectif d’encourager les métiers et l’artisanat, précisent les responsables de la wilaya

