Confessions d’un écrivain pas tenté, de Samira Merbah : Un regard acéré sur notre époque

Découpées à vif et joliment offertes au lecteur, ces «tranches» narratives, tout aussi introspectives qu’extraverties, sont à la fois une leçon de choses et un récit de vie. L’auteure, Samira Merbah, ingénieur industriel de formation, y campe le personnage principal, un jeune homme de 27 ans qui tient une sorte de carnet de bord présenté innocemment comme une «tentative d’introspection ethnographique». Après avoir procédé, dans le premier chapitre, intitulé «Je suis très beau», à une énumération égocentrique de «défauts» personnels énoncés néanmoins comme autant de «qualités», le jeune homme en question renchérira en ces termes : «Maintenant que vous me connaissez mieux, vous allez pouvoir m’accorder une lecture attentive, et en contrepartie, je vous promets de continuer à vous faire part d’autres de mes grands défauts tout au long de votre lecture que je souhaite la plus agréable possible.» De fil en aiguille, notre narrateur bien pensant en arrivera à parler finalement de lecture, car c’est là le nœud gordien du récit.

Qu’on en juge à travers ces quelques phrases introductives : «En parlant de lecture, il était justement temps que je commence à écrire ce livre (celui-là même que l’auteure vient d’écrire, ndlr). Car sachez qu’en dehors d’être très beau, je suis également écrivain.» Notre jeune homme admet toutefois de façon quelque peu ingénue : «Je ne compte à mon actif d’homme de lettres que quelques correspondances épistolaires rédigées à mes heures perdues ainsi que quelques gribouillages de pseudo rédacteur auprès d’un magazine dont j’aurai peut-être l’occasion de vous entretenir plus tard.» Et notre jeune homme de convenir aussitôt : «Je n’ai donc rien d’un écrivain ordinaire, pensez-vous, mais notez que je continue à superbement confirmer mon statut de prétentieux.» Et notre fieffé jeune homme de poursuivre sa narration, mais non sans prévenir le lecteur : «Je ne vous permettrais toutefois pas de me traiter d’écrivain raté. Je suis un écrivain en puissance», lance-t-il d’ailleurs. «Et là, il y a une grande nuance. Le fait est, que j’ai surtout une circonstance atténuante. Je suis encore fort jeune, puisque je n’ai que 27 ans, cinq mois et vingt-cinq jours.»

Seulement voilà : il y a un cuisant revers de la médaille d’une telle jeunesse et notre jeune homme va d’ailleurs le révéler aussitôt : «Je ne pourrai pas en profiter» et de s’interroger : «Pourquoi cela ?». Il y répond : (…) Quand une personne est jeune et qu’elle aspire à la réalisation d’un projet quelconque, l’une des premières réflexions encourageante dont on la gratifie est qu’elle a toute la vie devant elle. En ce qui me concerne, c’est là que le bât blesse. Je n’ai pas toute la vie devant moi. Loin s’en faut. Ma vie est toute derrière moi. Je suis certes jeune, mais irrémédiablement et irréversiblement condamné à mourir bientôt». Et d’ajouter en substance : «Les médecins sont unanimes. Il ne me reste que quelques six mois à vivre tout au plus. C’est pour cette raison que je m’attelle tel un forcené alors que c’est contre ma nature à réaliser la seule ambition qui me tienne encore plus ou moins à cœur dans ma vie dramatiquement raccourcie.»



« C’est bon de savoir que l’espoir fait vivre. »



S’ensuit une succession de paragraphes relatant des anecdotes tout aussi truculentes les unes que les autres. Samira Merbah prend ainsi plaisir à énumérer comme autant de titres de paragraphes un certain nombre de défauts —vingt-huit au total— qu’elle attribue à son personnage central, dont quelques uns ci-après : «Je suis égocentrique», «Je suis surprenant», «Je suis incertain», «Je suis impressionnable», «Je suis médisant», «Je suis rêveur», «Je suis troubadour», «Je suis têtu», «Je suis laconique», «Je suis maladroit », «Je suis susceptible», «Je suis éclairé», «Je suis rancunier», «Je suis humain», «Je suis perfectible», «J’ai de l’espoir». Avec ce tout dernier titre de paragraphe énoncé, on comprend mieux la toute dernière phrase de son récit de fiction, par laquelle elle fait dire à son personnage principal : «C’est bon d’avoir la vie devant soi. C’est bon de savoir que l’espoir fait vivre.»

Comme l’indique un extrait du texte de couverture, l’auteure s’emploie ainsi à «porter un regard sur notre époque» et à «rendre compte de ces questionnements existentiels qui demeurent au centre des préoccupations d’un grand nombre de nos contemporains». Par la même, elle transmet son obsession existentielle en cabinet de curiosités littéraires.

Au fil de ses souvenirs, de ses fantasmes et de ses promenades, elle nous raconte le monde bouillonnant qui l’entoure. Mais, de ruptures loufoques en envolées lyriques, le simulacre d’essai sur sa propre personne ainsi que sur son entourage se change bien vite en savoureuse fantaisie à la gloire de l’inventivité. On y apprend à traquer des portraits et autres digressions cocasses qui viennent compléter la description minutieuse de cet «univers rosâtre».

Pour tout dire, «Confession d’un écrivain pas tenté» se présente comme un de ces beaux romans de la prochaine rentrée littéraire, si tant est qu’on puisse parler de rentrée littéraire dans notre pays. Grâce à son agréable contenu qui confine à la connaissance livresque encyclopédique, il fait pratiquement figure d’ovni. Audacieux et prometteur, il se joue avec insolence de tous les lieux communs du roman contemporain et transmet au lecteur médusé le plaisir de la subversion et de la jubilation d’écrire, en faisant crépiter les anathèmes du «Sturm and Drang» («tempête et passion», dans la littérature allemande, ndlr) et fondre les délicatesses de l’esprit de littérature, à jamais couchés sur nos vanités.

Kamel Bouslama



«Confession d’un écrivain pas tenté», roman de Samira Merbah. Casbah éditions, Alger.