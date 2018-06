Arts plastiques au MAMA : Sur les traces des doyens

Les toiles des plus grands artistes peintres ayant marqué en lettres d’or l’histoire du pinceau algérien sont exposées jusqu’au 15 août au musée national public d’art moderne et contemporain (MAMA).

Une aubaine pour les amoureux des arts plastiques, les férus d’art et pour les parents pour emmener les enfants pendant ces vacances de fin d’année afin de leur inculquer la culture des musées et éveiller leur passion pour l’art. Intitulée «Patrimoine Pictural», l’exposition est une exhibition de la propre collection de tableaux du MAMA, acquise en plus de dix ans. Le musée avait déjà exposé ses propres œuvres pour les présenter au public, et lors de l’actuelle exposition, dont le vernissage a eu lieu le 02 juin, plus d’œuvres ont été exposées.

Les peintres algériens ont été acteurs et témoins de leur temps, et la peinture contemporaine le montre par les conditions de son émergence, son ancrage dans le patrimoine, les questions qui l’impulsent comme l’identité et l’authenticité, et les réponses qu’apportent les peintres par leurs créations. Au début du XXe siècle, et plus exactement entre les deux guerres, ils ont été quelques-uns à oser pratiquer un art bien éloigné de leurs traditions et, malgré le déni du milieu artistique colonial, ont exprimé un vrai désir de peindre et de partager leur créativité. Des œuvres de ces doyens-plasticiens ont été exposées au MAMA, à l’exemple d’une panoplie de toiles de M’hamed Issiakhem ou encore de Mohamed Louai. Les artistes contemporains ne sont pas en reste, on trouve les œuvres de plusieurs artistes tels que Mohamed Aksouh, Mustapha Filali, Rachid Djemaï, Moussa Bourdine, Rachid Koraïchi, Djamel Djaballah Bellakh, Zoubir Hellal Mahmoud ou encore Ali Khoudja.

Kader Bentounès