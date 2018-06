Dans la lucarne : ca tergiverse encore

Depuis le fameux match amical contre les portugais et la large défaite des verts devant les camarades de Cristiano, la pression des supporters algériens semble quelque peu baisser. Toujours est-il, on ne veut pas en démordre concernant le départ de l’actuel sélectionneur national. On affirme même que la décision a été prise. On attend seulement de réunir le Bureau fédéral le 24 juin courant. C'est-à-dire dimanche prochain. Certains parlent même de l’entame des contacts avec le futur coach de la sélection nationale de football, Halilhodzic. C'est-à-dire que face aux résistances de l’actuel sélectionneur qui ne veut pas démissionner, Zetchi et son BF pourraient le limoger. Ce qui serait pour l’intéressé peu glorieux, eu égard à son passé de joueur et sa fameuse talonnade qui avait donné le titre suprême à Porto en 1987. Lorsque les choses n’avancent pas dans le sens souhaité par tous, aussi bien les responsables politiques, sportifs, les joueurs, les supporters et surtout les journalistes, il n’y a plus rien à « gratter ». Personne ne peut refaire l’histoire. On ne peut mettre son «pied deux fois dans le fleuve». C'est-à-dire qu’on ne peut refaire l’histoire ou «remonter le temps» comme on le voit dans les films de fiction. Là, on ne rêve pas. On est en plein dans le vécu quotidien des sportifs et des entraîneurs. La FAF commence à faire «jaser» certains qui ne comprennent pas qu’on reste inactifs depuis déjà presque deux semaines sans qu’une décision officielle ne soit prise. On ne vit pour le moment que de rumeurs et d’informations colportées, çà et là, sans aucune consistance précise. Ce qui ne fait que compliquer les choses, surtout que le fameux match contre la Gambie approche à grandes enjambées. En effet, il ne reste pas beaucoup de temps d’ici le 09 septembre prochain et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Certes, cette équipe gambienne, elle aussi, n’a pas d’entraîneur, mais ce n’est pas une raison pour qu’on fasse de même. On n’est pas du même calibre. Sur le terrain, tout le monde a une chance, mais…. Cette situation d’attentisme contraste largement avec celle qui prévaut au sein du football espagnol. La Roja est, pourtant, qualifiée, pour le mondial russe, mais cela n’a pas empêché le président de la Fédération espagnole de football d’agir face à une situation de carence pour le moins inédite. Lopetigui, l’ex-sélectionneur espagnol qui a qualifié la formation ibérique au mondial russe, avait commis l’impair d’opter pour le Real Madrid pour remplacer Zidane, parti pour se reposer et rebondir quand il pensera que c’est le moment de le faire. Le coach espagnol, qui avait entre-temps reconduit son contrat avec la FEF pour un autre bail, accepte de laisser tout et répondre par l’affirmative au projet du Real Madrid, son club de cœur, même s’il a joué comme gardien aussi pour le Barça. Il voulait quitter la Roja après le mondial russe. Eh bien, la FEF avait une autre vision des choses. Elle a organisé, le lendemain, une conférence de presse et le limoge à deux jours du début du mondial en nommant, ne serait-ce que provisoirement, l’ex-défenseur central des années 80 du Real Madrid, Fernando Hierro. Ils n’ont pas attendu pour provoquer le changement. Car il y va de la notoriété de leur équipe nationale qui reste l’une des choses les plus précieuses du pays. Tout le monde ne peut manquer de relever la différence et la célérité dans la prise de décision. C’est ce qui permet la décantation dans l’optique de prendre les mesures qui s’imposent. Car le temps n’est pas encore en notre faveur.

Hamid Gharbi