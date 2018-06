Entretien, Hamza Belahouhel, attaquant de l’USMBA : « On ambitionne de réaliser une grande saison »

El Moudjahid : La reprise des entraînements est pour bientôt. Comment se passent vos vacances ?

Hamza Belahouhel : Tout se passe très bien. On en profite pour se reposer et profiter aussi un peu des bienfaits de la nature pour se ressourcer. A vrai dire, avec le Ramadhan et l’Aïd El-Fitr, une grande partie de notre temps a été consacrée à la pratique religieuse. La reprise est pour bientôt, et personnellement, j’y suis mentalement et moralement prêt. Il est très important de bien se préparer pour réussir une bonne saison.

Vous avez vécu une fin de saison extraordinaire. Vous avez été l’homme du match de la finale de la coupe d’Algérie, en inscrivant un joli doublé, synonyme de victoire…

Oui, exactement. Cette finale restera gravée à jamais dans ma mémoire. Avoir eu le privilège de marquer le doublé qui a permis à l’USMBA de gagner la coupe d’Algérie face à la JSK pour la 2e fois de son histoire me permet aujourd’hui d’être fier de mon équipe et de ce que j’ai pu réaliser. Avoir marqué un tel évènement ne peut que m’encourager à donner encore plus à l’avenir et à être plus ambitieux pour mon plan de carrière et pour mon équipe aussi. On a tous ensemble vécu un moment mémorable. Le plus important est ce qui nous rend encore plus fiers, c’est d’avoir honoré le club, la ville et la population de Bel-Abbès et nos formidables supporters.

Malgré cette belle consécration, on note le départ de l’entraîneur Chérif El-Ouazzani et de nombreux autres joueurs. Qu’en pensez-vous ?

On formait un super groupe, et Chérif El-Ouazzani y est pour quelque chose. Il a réalisé un excellent travail, et l’équipe sous sa coupe pratiquait un beau football de l’avis de tous. Personnellement, j’ai toujours dit que la stabilité est une très bonne chose. Maintenant, les changements qui viennent d’être opérés, que se soit à la barre technique ou au sein de l’effectif, sont l’affaire des dirigeants. On ne peut s’y immiscer. L’essentiel, c’est de maintenir l’équilibre de l’équipe et d’avoir les atouts nécessaires pour avancer et faire bonne figure. Je souhaite la bienvenue à ceux qui arrivent à l’USMBA et bonne chance à ceux qui l’ont quittée. Ainsi est fait le football.

Pour votre part, vous allez continuer à porter les couleurs de l’USMBA, n’es-ce pas ?

Oui, tout à fait. Je suis toujours lié par contrat au club. Aussi, je ne vois pas pourquoi partir ailleurs, du moment qu’on tient à moi. J’accorde une grande importance à la stabilité. C’est l’un des paramètres majeurs de la réussite.

Avez-vous reçu des offres en cette intersaison estivale ?

Oui, mais du fait d’être sous contrat et de bénéficier encore de la confiance du président et des dirigeants, j’ai fait savoir dès le début que je voulais honorer mon contrat avec l’USMBA. Evoquer ce volet donc n’a pas d’importance à mes yeux.

De nombreux challenges attendent l’USMBA cette saison, notamment la coupe de la Caf. C’est motivant donc pour vous…

Très motivant même. On ambitionne de réaliser une grande saison dans les compétitions nationales et en coupe de la Caf. C’est un challenge à relever qui nous tient à cœur. On veut que l’USMBA demeure au devant de la scène footballistique nationale. La saison passée n’était les 6 points qu’on nous a ôtés, on avait les moyens de jouer la carte du titre. On va bien se préparer pour être au mieux cette saison. Nos supporters attendent beaucoup de nous. Cela, on le sait.

L’ES Mostaganem, l’équipe qui vous a vu naitre et celle de votre ville natale, vient d’accéder en Ligue 2. Votre sentiment ?

Avec Bel-Abbès j’ai gagné la coupe, et le club où j’ai fait toutes mes classes, celui du cœur, l’Espérance de Mostaganem, a réussi l’accession. C’est un vrai bonheur pour moi. Pour l’ESM, ce n’est qu’un juste retour en Ligue 2, en attendant mieux. La ville de Mostaganem mérite d’avoir un grand club qui la représente au sein de l’élite du football national. Elle a toujours enfanté de talentueux joueurs.

Votre frère ainé, El-Ghali Belahouel, âgé de 40 ans, a réalisé en tant que joueur l’accession avec l’ESM. impressionnant, non ?

Ah oui. Celui-là, c’est un vrai battant. Il a juré de n’arrêter sa carrière qu’une fois avoir fait remonter l’ESM en Ligue 2, en attendant mieux. C’est à présent chose faite. Par ailleurs, les conseils de mon frère m’ont toujours été utiles dans ma jeune carrière. Je tiens à l’en remercier vivement, ainsi que tous ceux qui m’ont aidé pour me permettre de m’imposer à l’USMBA.

Mohamed-Amine Azzouz