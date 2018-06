MC Oran : Une formation new look

C’est un MCO new look qui entamera le championnat, la saison prochaine. Victime, des années durant, d’une instabilité à tous les niveaux, la formation phare de l’Oranie ne parvenait plus à remporter des titres, malgré tous les talentueux joueurs qui sont passés par le club, à l’image des Belloumi, Tasfaout, Bouabdellah, Mesabih ou encore Boukessassa.

Le dernier championnat remporté par les Hamraouas remonte, en effet, à 1993, alors que la dernière consécration en coupe d’Algérie date de 1996. Une situation pas digne du tout d’un grand club, que souhaite absolument métamorphoser le président Baba.

Le premier responsable du Mouloudia, qui a eu le temps de faire le diagnostic du club, compte mettre fin à cette longue période de disette. «Ça sera ma cinquième saison à la tête du club. J’ai beaucoup appris, notamment des erreurs des précédents exercices. Je pense que pour cette année, mon staff et moi avons fait les bons choix pour réaliser une grande saison. Je sais, par ailleurs, que l’opposition m’attend au tournant et que je n’ai plus le droit à l’erreur», a souvent répété Baba aux médias ces derniers jours. L’opération changement radical a débuté dès la fin de la saison écoulée avec des remplacements au niveau du staff administratif. Elle s’est poursuivie avec l’engagement de l’ancien sélectionneur du Maroc Badou Zaki et le recrutement d’une dizaine de joueurs de niveau, à l’image du portier Litim, du jeune espoir malien Doussé, du défenseur expérimenté Khoualed, des milieux de terrain Bouaza, Yettou et Ait Ouamar ou encore de l’attaquant Nadji. Les dirigeants qui ne veulent pas s’arrêter là souhaitent renforcer l’équipe par d’autres éléments de valeur.

En effet, on parle de l’arrivée de Hamar, Belkhiter et un défenseur axial congolais pour clôturer l’opération recrutement. Avec une équipe aussi bien renforcée et bien équilibrée dans tous ses compartiments, on ne va certainement pas faire de la figuration lors du prochain exercice. La formation oranaise affiche clairement ses intentions. «L’équipe a effectué un bon recrutement jusque-là. Aussi, la désignation de Badou Zaki, avec qui j’ai l’occasion de travailler au CRB, à la barre technique, est un bon choix. La saison prochaine sera celle du MCO. Ça sera l’équipe à craindre, sans doute», a indiqué, dans les colonnes de la presse spécialisée, Bouazza, visiblement content de retrouver son ancien team. Par ailleurs, après le départ du manager général, Moulay Hadou, le premier responsable du Mouloudia pense à l’ancien milieu du terrain des Hamraouas, Sebah Benyagoub, qui a déjà eu l’occasion de travailler dans le staff technique du MCO. D’autre part, la direction s’active pour préparer le stage d’intersaison. Il aura finalement lieu en Turquie et durera une vingtaine de jours. La délégation se déplacera à Istanbul le 07 juillet prochain. L’équipe, qui aura déjà entamé la première partie de sa préparation à Oran, disputera quatre rencontres amicales sur place contre des formations locales dont le nom n’a pas encore été révélé.

