Constantine : 3 nouvelles spécialités dans la formation professionnelle

Trois nouvelles spécialités ont été incluses à l’offre des spécialités enseignées au cours de la rentrée sociale, en septembre, par le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels à Constantine, apprend-on auprès de la direction du secteur.

Ces formations sont celles de technicien supérieur dans la conception des jardins, de sécurité et environnement et contrôleur de la qualité en industrie alimentaire proposés respectivement par l’Institut national spécialisé de formation professionnelle INSFP-Zerzara, l’INSFP de Sidi Mabrouk et en apprentissage, a indiqué le chef service formation de cette direction, Saïd Kaouche. Selon la même source, les filières introduites l’année passée, à savoir l’installation de panneaux solaires, technicien démarcheur, climatisation, ouvrages d’art et hôtellerie (cuisinier) «ont été appréciées» par les stagiaires.

L’opération d'intégration de nouvelles spécialités tient compte des demandes exprimées par des jeunes et s’inscrit dans le cadre du programme de réformes du secteur de la formation professionnelle afin de l’adapter aux besoins du marché de l’emploi et aux spécificités de chaque région, a-t-on indiqué de même source.

Les demandes d’inscription dans les métiers de menuiserie, menuiserie aluminium, mécanique automobile, soudure et coiffure continuent de faire l’objet «d’une demande croissante», a assuré le même cadre qui a rappelé que les inscriptions pour la rentrée de septembre auront lieu du 15 juillet au 15 septembre 2018. Pas moins de 888 encadreurs, dont la moitié sont des contractuels, assurent l’encadrement des 4 INSFP, un Institut d’enseignement professionnel, 18 centres de formation professionnelle et apprentissage de la wilaya de Constantine et d’une annexe, est-il souligné.