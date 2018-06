Université d’Oran : Formation prochaine de 30 enseignants à la gestion-conseil appliquée

L’université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella s'apprête à former 30 enseignants à la gestion-conseil appliquée pour le lancement du développement d’entreprise, a-t-on appris de cet établissement d’enseignement supérieur. Cette formation organisée en collaboration avec le centre canadien d’excellence en entreprenariat «SAJE-Montréal», sera lancée en octobre prochain, à longueur de l’année universitaire 2018-2019 et encadrée par des experts du Canada, selon un communiqué de l’université d’Oran 1. Cette opération permettra à l’université Oran 1 de se doter d’un groupe de cadres formateurs en mesure de faire du coaching, du suivi et de l’accompagnement en gestion des processus de lancement d’entreprises pour ses étudiants et doctorants, ses chercheurs et ses laboratoires de recherche, a-t-on souligné. Lors d'une rencontre tenue entre le directeur de l’université d’Oran, Abdelbaki Benziane, et le directeur général du SAJE-Montréal, Benariba Abderrahmane les deux parties ont abordé les projets contenus dans la convention paraphée en avril 2018.

Il s’agit de la mise en place à long terme d’un système de formation à distance basé sur le nouveau concept de la plateforme entrepreneuriale développée par le centre SAJE-Montréal (incubateur virtuel) et le lancement d’un institut de l’entreprenariat à l’université d’Oran 1 portant une formation en master en gestion-conseil dans le domaine de la création d’entreprise.