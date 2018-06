Débat sur le dossier de la réforme du baccalauréat : Des résultats « satisfaisants »

56,88% de taux de réussite au Brevet d’enseignement moyen.

Les filles ont arraché le plus grand taux de réussite avec 58,20%.

Le taux de réussite à l’examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) session 2018, au niveau national, est de 56,88 %, a révélé la ministre de l'Éducation nationale.

Mme Nouria Benghabrit, qui s’est exprimée à la veille de l’annonce des résultats, lors de son passage à l'émission «Hiwar Essaâ», de la chaîne de télévision nationale, a qualifié le taux de réussite au BEM au niveau national d'«acceptable», comparativement à l'année précédente, précisant que «les résultats obtenus aux différentes épreuves sont satisfaisants».

Étayant ses dires, la ministre de l'Éducation a indiqué que les filles ont arraché le plus grand taux de réussite, avec 58,20%, du total des lauréats. De fait, elle tiendra à saluer leur assiduité et leur persévérance durant l’année scolaire.

«Le taux de réussite le plus élevé a été enregistré chez les filles avec 58,20%, contre 41, 8% pour les garçons», a-t-elle fait savoir.

Rappelons que ce sont 595.865 élèves, à savoir 52,45% de filles et 47,55% de garçons qui se sont présentés à l’examen du BEM cette année. Une édition qui s’est déroulée dans de bonnes conditions d’organisation.

Notons que les résultats du BEM sont disponibles depuis, hier, sur le site www.bem.onec.dz, a précisé Mme Benghabrit, qui a ajouté que les listes des lauréats seront également affichées au niveau des établissements scolaires à partir du 26 juin.

Il est utile de savoir que les élèves qui obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire sur la base de la moyenne décrochée à l'examen national et celle de l'évaluation continue de l'année.



Reforme du baccalauréat, le débat se poursuit



Saisissant l’occasion de sa présence sur le plateau de télévision, Mme Benghabrit a évoqué le dossier relatif à la reforme du baccalauréat, précisant que «le débat sur le projet de réforme de cet important examen national, soumis deux fois au gouvernement depuis 2016, se poursuit toujours», a-t-elle indiqué, ajoutant que des rencontres sont prévues avec le partenaire social (syndicats, associations de parents d'élèves) pour la présentation des propositions relatives à l'aspect organisationnel.

Lors de son intervention, la ministre a évoqué les principaux axes de la reforme de l’examen du baccalauréat qui, selon elle, «a nécessité beaucoup de réflexion» et d’intenses débats. Elle a, dans le contexte, fait savoir que «la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat nécessite la prise en considération des évaluations continues de l'élève à partir de la deuxième année secondaire, en accordant la priorité aux épreuves écrites de l'examen du baccalauréat». Selon Mme Benghabrit, «cette mesure permettra d’éviter de gonfler les notes de l'élève, lors de l'évaluation continue».

Il convient de rappeler que le ministère de l'Éducation nationale avait présenté des propositions relatives à la réforme de l'examen du baccalauréat.

Ces propositions, formulées à l'issue d'un atelier national portant sur ce thème et des réunions entre les représentants du ministère et les partenaires sociaux, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, consistent, notamment, en la réduction du nombre de jours de l’examen de 5 à 3 avec deux matières par jour, de la méthode de correction, de notation et d'évaluation, du coefficient et du principe de graduation dans la réforme. Interrogée sur les préparatifs du bac 2018, Mme Benghabrit a annoncé le renforcement des mesures de sécurité, pour garantir le bon déroulement des épreuves qui devraient débuter à partir de demain, à travers l’ensemble du territoire national. La ministre a, par ailleurs, fait savoir que les inscriptions et la distribution des livres scolaires, au titre de l’année 2018/ 2019, débuteront à la fin du mois de juin, annonçant de ce fait la tenue, du 25 au 30 du mois en cours, de la manifestation «La semaine de l'École».

Kamélia Hadjib