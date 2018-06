Internet , Mme Faraoun : « Les tests des câbles sous-marins avant la fin de l’année »

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun a affirmé, hier au Forum de la Radio Chaîne I, que «l’internet sera coupé pendant une heure au début de chaque épreuve du baccalauréat. Cette mesure a été prise pour éviter tout ce qui peut entâcher cet examen scolaire». La ministre a également estimé que «les fuites sur les réseaux sociaux sont infimes, mais l’écho qu’elles reçoivent prend des dimensions énormes».

Néanmoins, la ministre tiendra à rassurer l’opinion publique en signalant que les grandes entreprises économiques, telles qu’Algérie Poste, les établissements financiers (banques et assurances) ne seront pas concernées par cet arrêt limité qui, «juste pour une heure de temps, ne devrait pas causer de préjudices aux autres entreprises». Elle s’excusera cependant aux usagers de l'Internet pour le désagrément causé par cette interruption momentanée. Evoquant par ailleurs, le sujet du nouveau satellite algérien ALCOM SAT-1 qui devrait entrer en service très prochainement, Mme Faraoun a annoncé que 36.000 établissements scolaires, centres et structures de santé, seront connectés au satellite algérien au niveau de plusieurs communes du pays, au plus tard, à la prochaine rentrée sociale. Selon la première responsable du secteur des TIC, «l’objectif est d’assurer sur le terrain, l’éducation et la santé numériques à moindre coût et de faire bénéficier des services intranet, des structures relevant d’un même secteur. Elle ajoutera que la liaison par satellite sera d’un grand apport pour la connexion interne entre les établissements scolaires et les infrastructures sanitaires du pays.

Evoquant la question de généralisation de la fibre otique, la ministre a annoncé que les premiers tests pour la mise en service des deux câbles sous-marins en fibre optique «pour l'optimisation de la connexion internet en Algérie commenceront durant le dernier trimestre 2018, alors que la mise en service d'un des deux câbles interviendra en décembre 2018 ou janvier 2019».

Elle expliquera que le réseau inter-wilaya devrait être achevé d’ici la fin de cette année, soulignant le fait qu’«Algérie Telecom a investi dans la réalisation de deux câbles sous-marins pour l'amélioration de la connexion internet». Le premier reliera Oran à Valence (Espagne) alors que le deuxième reliera la station d’Annaba à l'infrastructure internationale Medex (Etats-Unis), «ce qui permettra aux Algériens de disposer d'un meilleur débit Internet et sera mieux sécurisé».



Deux câbles sous-marins de fibre optique reliés à l’Europe, acquis par Algérie Télécom, bientôt opérationnels



Sur un autre sujet, la ministre a indiqué qu’après avoir obtenu l’autorisation du Conseil des participations de l’Etat, l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, va se déployer à l’international, notamment au Mali d’une façon massive où il a soumissionné pour l'obtention de l'exploitation de la licence de 4e génération dans ce pays, aux côtés du Maroc et de la France.

L’autre sujet sur lequel s’est étalée la ministre, concerne au autre fait d’acualité qu’est l’e-paiement. Selon elles, les commerçants algériens au nombre de plus de 3 millions doivent se doter d’un terminal de paiement électronique (TPE) (coût inférieur à 100.000 DA) avant la fin de l’année 2019 comme le stipule la Loi de Finances 2018. Et d’ajouter cette nouvelle mesure a pour objectif «la généralisation du paiement électronique à travers le pays. Ainsi, le client pourra avoir le choix chez un commerçant, de payer cash ou utiliser sa carte interbancaire (CIB)».

Pour la ministre, «un TPE importé coûtera cher au Trésor public et le commerçant hésitera devant son prix, néanmoins il serait préférable pour les sociétés algériennes spécialisées dans le domaine de se lancer dans la production de ce type de produit». Elle citera l’exemple de l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) qui devrait procéder au lancement, de l'opération de fabrication de terminaux de paiement électronique dans sa nouvelle usine d’intégration électronique. Mme Houda Faraoun demandera à cet effet, de procéder à la prorogation du délai jusqu’à fin 2019 de manière à permettre aux commerçants d'acquérir les TPE fabriqués en Algérie par l'ENIE.

Concernant la couverture nationale en matière de TIC, Houda Faraoun soulignera que la couverture en matière d’internet mobile (3G et 4G) est à 100% dans la mesure où l’ARTP a enregistré plus de 40 millions de lignes téléphoniques mobiles. Pour ce qui concerne la connexion internet par modem fixe, celle-ci a dépassé de loin, les 35% (selon les estimations de l’Union international des télécommunications). Ce qui représente un peu plus de 3 millions de lignes internet fixes. «Néanmoins avec les nouveaux abonnées enregistrés en fin d’année 2017 et le début de 2018 nous pourrions dire que nous avons atteint les 45% de couverture nationale» a-t-elle dit.

Interpellée par la presse sur le sujet du pseudo retard enregistré par notre pays en matière d’accès aux technologies de l’information et de la communication, la ministre a exprimé son étonnement quant aux résultats du rapport traitant de cette question, notamment sur la vitesse d’accès à Interne. En effet, publié dernièrement par un site spécialisé, ce rapport a classé l’Algérie à la 134e place sur 135 pays étudiés. Elle qualifiera ce document de «pas du tout crédible», car ne reposant sur aucun critère scientifique préalablement établi.

Mohamed Mendaci