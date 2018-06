Montage de véhicules : La taxe de la discorde

Le projet de loi de finances complémentaire au titre de l’exercice 2018, en débat, en plénière, à l’Assemblée populaire nationale a fait l’objet d’une large polémique dès l’annonce de son contenu. Aussi, il est utile de rappeler que le texte a enregistré l’annulation de certaines propositions de l’Exécutif à la faveur de l’intervention du Chef de l’Etat, notamment en ce qui concerne l’imposition de droits et taxes pour la délivrance de certains documents (permis de conduire biométrique, carte grise, passeport et carte d’identité biométrique). Le projet de LFC 2018 suscitera certainement de chauds débats par le fait de divergences sur certains points. En fait, la pomme de discorde entre les députés, c’est la TVA de 19% contenue dans le projet de loi, décidée par le gouvernement sur les activités d’assemblage automobile. La copie avalisée par le Conseil des ministres a tranché à ce sujet en décidant que les collections ou les kits CKD/SKD destinés aux véhicules montés en Algérie soient assujettis à une TVA de 19%, ce qui relève de la logique économique. Sur cette base, les véhicules montés et commercialisés en Algérie devraient connaître une augmentation en 2018, en dépit de la vague de résistance à ce projet par certains députés de l’APN. Une disposition qui ne fait pas le consensus, mais qui a été maintenue par la commission des finances, telle que proposée initialement par le gouvernement, préférant s’en remettre à l’Assemblée, au moment où la majorité souhaitait son annulation, l’argument étant que les frais supplémentaires imposés aux investisseurs dans ce segment seront, en définitive, répercutés sur les prix finaux des véhicules déjà très élevés.

Rappelons que l'article 6 de la LFC 2018 stipule que «les exonérations de la TVA accordées en vertu des dispositions de l'article 61 de la loi de finances complémentaire pour 2009 et de l'article 18-2 de la loi n°16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement, au titre de la commercialisation des véhicules fabriqués localement, cesseront de produire leurs effets à compter de la promulgation de la présente loi».

L’autre aspect qui mérite d’être évoqué concerne l’instauration d’une taxe supplémentaire provisoire préventive à l’importation de marchandises destinées à la consommation en Algérie, au lieu d’une taxe permanente sur les produits finis importés. Une taxe justifiée par le souci de rééquilibrage de la balance des paiements toujours en déficit, et la nécessité de promouvoir la production nationale et la préservation des moyens de production, pouvant aller jusqu’à 200%. Cette dernière répond à une «conjoncture exceptionnelle», a expliqué le ministre du Commerce. M. Saïd Djellab devait préciser également que ces taxes sont d’une efficacité certaine, et que les modifications des taxes permanentes pourraient refléter une image instable de l’économie du pays. Dans cette optique, le projet de loi de finances complémentaire 2018 propose l’instauration d’un droit additionnel provisoire de sauvegarde temporaire en matière de commerce extérieur, en conformité avec la réglementation internationale. L’initiative est motivée par la volonté de soutenir les investissements et d’augmenter la production de biens et de services pour satisfaire la demande locale et diversifier les exportations du pays. Des actions qui s’inscrivent, en définitive, dans le cadre de la politique d’encadrement du commerce extérieur du pays en matière de rationalisation des importations notamment. En conclusion, le projet de loi de finances complémentaire pour 2018 «s'inscrit dans le cadre des efforts visant la poursuite de la politique de soutien au budget et le renforcement de la croissance économique», devait préciser le ministre des Finances. M. Abderrahmane Raouya avait expliqué que le texte «ne touche ni à la structure ni aux grands équilibres de la loi de finances (LF) 2018».

D. Akila