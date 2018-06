l’ambassadeur d’Allemagne reçu par M. Raouya… : Renforcer la coopération

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier à Alger l’ambassadeur d’Allemagne, Michael Zenner, avec qui il a évoqué l’état et les perspectives de coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère des Finances.

Le ministre des Finances et l’ambassadeur d’Allemagne ont ainsi échangé des points de vue sur les moyens de renforcer davantage la coopération algéro-allemande, notamment dans le domaine de la promotion de la petite et moyenne entreprise (PME). M. Zenner, dont la mission en Algérie s’achève fin juin courant, a, par ailleurs, exprimé sa grande satisfaction pour son séjour en Algérie.

Il a également indiqué que l’Algérie jouit de grandes potentialités économiques et offre des opportunités d’investissement très appréciables pour les investisseurs étrangers, notamment allemands, dont la présence en Algérie remonte au lendemain de l’indépendance de l’Algérie.



… et par m. Yousfi partenariat industriel dense

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger l'ambassadeur d'Allemagne, Michael Zenner, avec lequel il a évoqué les aspects de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine industriel, a indiqué le département ministériel dans un communiqué. Au cours de cette audience, M. Yousfi a passé en revue avec l'ambassadeur d'Allemagne les relations existantes entre les deux pays et les aspects de la coopération, notamment dans le domaine industriel. Selon le texte du communiqué, le ministre a indiqué que les relations entre l'Algérie et l'Allemagne «sont anciennes et couvrent plusieurs domaines industriels», soulignant que le nombre d'entreprises allemandes présentes en Algérie reflète la densité de la coopération entre les deux pays. Grace à cette coopération, a-t-il dit, l'industrie mécanique et automobile prend son essor, avant d’appeler à accroître la production dans ces deux domaines, pour répondre aux besoins du marché national et aller vers l'exportation, et à concrétiser de nouveaux projets de partenariats pour la production de pièces de rechange et de sous-traitance, a ajouté la même source. De même, M. Yousfi a ajouté que les domaines de coopération entre les entreprises des deux pays sont très vastes et l'Algérie pourrait même constituer une plateforme pour les entreprises allemandes vers le marché africain. Pour sa part, le diplomate allemand a salué l'étroite coopération entre l'Algérie et son pays, notant que les entreprises allemandes sont fortement présentes en Algérie à travers des projets très encourageants comme Volkswagen, Mercedes Benz et Siemens, a poursuivi la même source.