Règlement des sinistres automobiles entre assureurs : Prime à la confiance

Dans le cadre de la poursuite de l'assainissement des dossiers des sinistres automobiles, au titre des recours intercompagnies, l’Union algérienne des sociétés d'assurances et de réassurance est parvenue à mettre de l’ordre en ce qui concerne les dossiers restés en suspens pour l’exercice 2014. Selon en effet un communiqué de presse, l’UAR indique avoir organisé, le 28 mai dernier, la 5e cérémonie d'échange de chèques entre les sociétés d'assurances signataires de la Convention dite «ARCM» (Assainissement des Recours au Coût Moyen), concernant les recours relevant de l'exercice 2014. Il s'agit du cinquième exercice sur les six programmés, qui intervient suite au règlement des dossiers relevant des quatre exercices précédents, avec un impact certain sur la relation avec les assurés.

Cette cérémonie, qui a regroupé les dirigeants principaux et les responsables de la branche automobile des sociétés signataires, a permis, selon l’UAR, l'échange de chèques entre les concernés, pour un montant global de plus de 2,81 milliards de DA concernant 66.538 dossiers ayant fait l'objet d'un traitement et d'un règlement au titre de l'exercice en question. L’UAR rappelle que ces dossiers en suspens faisaient l'objet de contestations, principalement pour cause de déclarations contradictoires entre les assurés, rendant difficile, voire impossible l'exercice du recours de manière classique. Les assurés concernés par cette opération ont commencé à être appelés par leurs assureurs respectifs pour venir récupérer leurs dus. Il faut souligner que la précédente opération a concerné l’exercice 2013 qui a vu plus de 55.000 dossiers d’un montant de plus 2,2 milliards de DA réglés.

Dans le même sillage, l’Union algérienne des sociétés d'assurances et de réassurance révèle qu’avec cette nouvelle opération, les sociétés d'assurances auront ainsi réglé au titre des cinq exercices traités (de 2010 à 2014), près de 200.000 dossiers pour un montant total de plus de 8,1 milliards de DA, en attendant l’assainissement de l'exercice de 2015, dont le lancement est imminent. Et pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus de dossiers de recours entre les compagnies pour les exercices de 2015 et antérieurs, la Commission de supervision des assurances a accepté la demande d’adhésion à la convention ARCM d’une nouvelle société d'assurances, portant ainsi le nombre de signataires à onze adhérents sur les 12 compagnies exerçant sur le marché.

Inscrits comme un des objectifs des assureurs, à savoir l'amélioration de la qualité de service pour la satisfaction de la clientèle et le renforcement de la confiance des assurés à l'égard des assureurs, l’UAR assure que ces opérations d'assainissement ont eu des retombées très positives sur le secteur.

S. A. M.