Journée mondiale de la lutte contre la désertification : Vers la relance du projet de Barrage vert

«L’Algérie se prépare à relancer le projet du Barrage vert, réalisé pendant la période allant de 1971 à 1990, et ce à compter du début de l’année prochaine», a annoncé, hier, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Invitée du Forum d’Echaâb, Mme Fatma-Zohra Zerouati a affirmé le lancement d’une étude portant sur la réhabilitation et l’extension de ce projet d’envergure. Une étude qui, selon elle, exige des méthodes scientifiques et techniques pour assurer la réussite à 100%. «Le projet, qui est pilotée par la Direction générale des forêts et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), est toujours en phase d’étude. De nouveaux préceptes liés au développement durable, à la lutte contre la désertification et l'adaptation aux changements climatiques seront intégrés», a-t-elle dit.

Dans ce contexte, la ministre a fait savoir que «la désertification est un problème des plus préoccupants. Un problème aggravé par les changements climatiques et qui menace la totalité des écosystèmes naturels, notamment par la réduction du potentiel biologique et la rupture des équilibres écologiques et socioéconomiques».

Le projet va permettre, selon Mme Zerouati, d’appréhender les menaces qui pèsent sur le Barrage vert, à évaluer les impacts environnementaux et sociaux de cet investissement, analyser l'apport des différents programmes de lutte contre la désertification qui y ont été menés et proposer un plan d'action opérationnel permettant la reprise et l’extension de l’ouvrage.

Aussi, on apprend que le projet s’inscrit également dans les engagements internationaux de l’Algérie, spécialement ceux relatifs à la mise en œuvre de la Convention de lutte contre la désertification, à l’adaptation aux changements climatiques et aux Objectifs de développement durable (ODD).

Pour revenir aux tenants de ce projet d’envergure continentale, il faut souligner que la superficie de la zone du Barrage vert représente près de 10% de la zone steppique. Les forêts y occupent 850.000 ha, soit un taux de boisement de 21% et représente 20% de la superficie globale. Quant aux nappes alfatières, les wilayas sur lesquelles s'étend le Barrage vert (Djelfa, Laghouat, El-Bayadh, Naâma, M’sila et Tébessa) occupent plus de 1,8 million ha, soit 73% des nappes alfatières nationales.

Par ailleurs, et en matière de reboisement, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a révélé que «les plantations sont soutenues par le rythme des réalisations inscrites au Plan national de reboisement». Elle annonce, dans ce même contexte, un projet dont les préparatifs sont en cours, avec la précieuse collaboration du ministère de l’Éducation nationale. Un projet qui concerne la plantation de 7 millions d’arbres à travers le territoire. «Cette initiative vise à ancrer la culture environnementale chez nos enfants», a-t-elle dit.

Prenant à cœur les activités inhérentes à son secteur, la ministre a appelé tout un chacun à s’impliquer davantage dans la protection de l’environnement, estimant que cette action « est l’affaire de tous». Elle a d’ailleurs exhorté les citoyens algériens à multiplier les initiatives de planter des arbres. « Planter un arbre est une initiative écocitoyenne. Si chacun de nous s’y met, on n’aura pas de problèmes de désertification ni de pollution», a-t-elle dit.

Évoquant le volet du réchauffement climatique, Mme Zerouati a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à réduire de 7% ses émissions de gaz à effet de serre causant le réchauffement climatique, à l'horizon 2030. Un taux qui pourrait, selon la ministre, atteindre 22% si l'Algérie venait à bénéficier de l'aide financière et technologique nécessaire.

La ministre a qualifié d'«ambitieux» les efforts de l'Algérie en la matière, par rapport à la conjoncture financière difficile que traverse le pays. Elle a aussi mis en relief l'introduction de nouvelles dispositions constitutionnelles en vue de préserver l'environnement.

Pour ce qui concerne les actions ciblées et immédiates, la ministre a fait remarquer que la politique environnementale du pays axe également ses priorités sur le recyclage des déchets, affirmant, d’ailleurs, que l’Algérie a la capacité de trier plus de 13 millions de tonnes de déchets par an.

Enfin, la ministre a fait état de la possibilité de réduire de 50% les quantités de déchets destinées aux décharges publiques, en mettant en place les mécanismes adéquats pour le recyclage des déchets solides.

Sarah A. Benali Cherif