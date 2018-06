Présentation de la stratégie SH2030 : Sonatrach reçoit aujourd’hui la commission économique de l’APN

Les membres de la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’APN seront accueillis, cette après-midi, au siège de la direction générale de Sonatrach, où un exposé sur la nouvelle stratégie SH2030 leur sera présenté par les responsables de la compagnie.

La stratégie en question sera communiquée par les conseillés et proches collaborateurs du PDG M. Abdelmoumen Ould Kaddour, en présence de ce dernier. Dévoilée le 30 avril dernier à Alger, la nouvelle stratégie SH2030 portant modernisation et redéploiement du groupe pétro-gazier, à même de le hisser parmi le top 5 des meilleures entreprises énergétiques, est au centre d’une action de vulgarisation au sein des pôles régionaux de Sonatrach.

L’objectif s’articule en termes de sensibilisation du personnel là où il se trouve. La mobilisation de l’ensemble des effectifs de Sonatrach et la contribution de tout un chacun, pour mieux concrétiser sur le terrain le contenu de la stratégie SH2030, constituent en effet la meilleure voie du succès. «L’homme est la clé de la réussite», a insisté en effet M. Ould Kaddour, lors d’une récente déclaration à partir de Hassi Messaoud. Quant aux principaux axes de la nouvelle stratégie de modernisation, ils se rapportent à la totalité des activités assurées par Sonatrach à travers ses différentes filiales. Il est donc question de doubler le rendement de l’activité du forage et de l’exploration, d’optimiser les coûts et les plannings et augmenter les capacités de production. Autres objectifs ne manquant pas d’importance, la mise en place d’un système de communication interne efficient, ainsi que l’acquisition des nouvelles technologies, comme le e-Learning et la digitalisation. Cette dernière est en effet d’un apport considérable en matière de réduction des coûts des projets (jusqu'à moins de 15%), tout comme elle est d’un impact certain en termes d’optimisation de la vitesse du forage de 20 à 40%. Sur le plan de la rentabilité, et en vertu de la nouvelle stratégie SH2030, il est visé la réalisation de 67 milliards de dollars de dividendes à l’horizon 2030. Le taux d’intégration escompté jusque-là est de 55%. En résumé, la nouvelle stratégie de la Sonatrach a pour but d’insérer cette compagnie parmi les plus performantes et rentables de l’industrie, avec un positionnement prestigieux sur les thèmes créateurs de valeur pour le développement et la transition énergétique. Sa mise en application désormais engagée comprend, en outre, le développement des ressources non conventionnelles, la dynamisation de l’activité de raffinage, ainsi que la commercialisation du gaz, sans oublier la consécration de 10 millions de dollars d’investissements sociaux par an. Autant d’objectifs qui ne manquent pas de réalisme, eu égard des résultats réalisés par Sonatrach au courant de cette année. On enregistre en effet une hausse de la production gazière ayant atteint les 35 milliards de m3 durant le premier trimestre 2018, période durant laquelle les exportations de pétrole ont représenté un volume de 27,2 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep). Les exportations des hydrocarbures effectuées durant les trois premiers mois de l’année ont représenté un montant de 9,8 milliards de dollars, contre 8,4 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit une hausse de 17%. Durant cette même période, 400.000 tonnes de carburants ont été raffinées à l’extérieur. 82 milliards de dinars est cet autre montant correspondant aux chiffre d’affaires réalisé par la compagnie pendant le premier trimestre 2018, période durant laquelle Sonatrach a versé la somme de 754 mds DA au Trésor public, au titre de la fiscalité pétrolière. À relever par ailleurs la résolution de la quasi-totalité des litiges qui opposaient anciennement Sonatrach à ses partenaires, y compris les compagnies étrangères, de plus en plus intéressées désormais à se lancer dans la réalisation de nouveaux projets d’investissements en Algérie. L’un des plus attendus est celui de la construction de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud, dont l’ouverture des plis commerciaux est attendue sous peu. Une fois réceptionnée, la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud devra assurer une capacité de production de l’ordre de 5 millions de tonnes par an.

Karim Aoudia