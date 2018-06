Conseil de la nation : lois de finances : Les conditions de mise en œuvre réunies à l’horizon 2023

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé que toutes les conditions de mise en oeuvre du projet de loi organique relative aux lois de finances, présenté hier devant le Conseil de la nation, seront réunies à l’horizon 2023. Répondant aux questions et préoccupations des membres du Conseil de la nation, lors du débat ayant suivi la présentation du texte, le ministre a indiqué que la modernisation de l’administration des finances et le parachèvement de la numérisation de l’ensemble de ses services se déroulent à un bon rythme et prendront fin avant 2023, date prévue pour l’entrée en vigueur du nouveau texte.

Le premier argentier du pays a assuré, à ce propos, que le nouveau texte conférera au Parlement davantage de prérogatives en matière de contrôle et opérera de profonds changements dans la gestion des deniers publics. Alors que plusieurs intervenants se sont éloignés de l’objet du texte en débattant de questions relatives à l’économie en général, d’autres se sont interrogés sur la capacité de l’administration des finances à appliquer les conditions de ce texte complexe. Intervenant dans ce cadre, le sénateur Noureddine Belatrech (Front de libération nationale «FLN») a mis en avant l’urgence de rattraper le retard qu’accuse les administrations algériennes en matière d’informatisation, tandis que le sénateur Abdelkader Mouloukhoua (Rassemblement national démocratique «RND») a dit craindre que l’application de la loi «soit confrontée» aux conséquences de ce retard.

Le membre du Conseil, Hachemi Djiar (désigné) a indiqué que la réussite de mise en oeuvre de la loi dépendra de l’efficacité des personnes chargées de son application et de leur capacité à distinguer l’essentiel du secondaire sur le plan socio-économique. Pour sa part, Nouara Saadia Djafer (désignée) a salué les larges prérogatives que confère le texte au Parlement en matière de contrôle et de suivi du travail du Gouvernement.

------------------////////////////////////

Clôture de la session le 2 juillet

Le Conseil de la Nation a arrêté lors d'une réunion de son Bureau le programme de ses travaux jusqu'à la clôture de sa session le 2 juillet prochain, indique un communiqué du Conseil. Le bureau du Conseil de la nation a tenu lundi une réunion, présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette instance parlementaire, pour arrêter le programme des travaux de la période s'étalant du 27 juin au 2 juillet 2018, précise la même source, qui annonce la reprise des travaux à partir du mercredi 27 juin par une première plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité et du projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe.

Le Conseil poursuivra ses travaux le 28 juin en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finance complémentaire (PLFC) 2018.

La séance du dimanche 1er juillet sera consacrée au vote du PLFC 2018, du projet de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité, du projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe, du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 71-28 portant Code de Justice militaire, ainsi que le PLFC 2018, a ajouté la même source. Une réunion de l'instance de coordination est prévue le 1er juillet, tandis que la clôture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la Nation 2017-2018 a été décidée, après consultation entre les bureaux des deux chambres du Parlement et le gouvernement, pour le lundi 2 juillet 2018.