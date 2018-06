APN, M. Bouhadja : « L’exception d’inconstitutionnalité consacrera les droits et libertés individuels. »

Le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) a abrité, hier, une séance plénière, présidée par M. Saïd Bouhadja, consacrée à la présentation-débat du projet de loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, qui a présenté le texte, et du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux, le président de l'APN a mis en avant le fait que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du «processus intégré de réformes, initié par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, visant à renforcer le système législatif national par des dispositions juridiques consacrant les garanties fondamentales en matière de droits et de libertés fondamentales du citoyen».

Poursuivant ses propos, M. Bouhadja a précisé que ce projet de texte vient consolider «la protection des droits du citoyen, la souveraineté de la loi et l'égalité de tous devant la justice», de même qu’il intervient également pour «l'adaptation à l'évolution enregistrée dans les différents systèmes juridiques au plan mondial et la mise en place de cadres constitutionnels pour la protection des personnes, ce qui constituera un saut qualitatif dans notre système juridique, qui permettra certainement d'asseoir l'Etat de droit», a soutenu le président de l’APN.

Lors de la présentation du projet de loi, le ministre de la Justice a indiqué que le texte «s'inscrit en droite ligne de la poursuite du renforcement du régime juridique relatif aux droits et libertés et l'élargissement des garanties accordées aux personnes dans ce domaine, en application de la Constitution de 2016».

Notant que «les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'alinéa ci-dessus sont fixées par une loi organique».

En d’autres termes, le dispositif prévu par l'article 188 de la Constitution tend à permettre au justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative lors d'une instance en cours, devant une juridiction, lorsqu'il estime que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.



Le justiciable peut désormais contester la constitutionnalité d’une loi



Cette contestation est un moyen permettant au juge, à travers une procédure particulière, de saisir le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution d'une disposition législative.

Lors de son exposé, M. Louh fera remarquer également que les dispositions de ce texte interviennent dans le cadre de l'adaptation aux développements que connaissent les régimes juridiques de plusieurs pays, qui ont mis en place les cadres à même de garantir la protection des personnes en leur permettant de défendre leurs droits devant les institutions juridiques et constitutionnelles.

Ce texte qui comprend cinq parties se décline en 28 articles, lesquels articles fixent les principes généraux de l'exception d'inconstitutionnalité. Ainsi, et à titre d’exemple, l'article 7 de ce projet de loi organique stipule que «l'exception d'inconstitutionnalité doit être présentée, sous peine d'irrecevabilité, par un écrit distinct et motivé». La juridiction statuera «immédiatement et par décision motivée» dans l'envoi de l'exception d'inconstitutionnalité à la Cour suprême ou le Conseil d'Etat après avis du parquet général ou du commissaire d'Etat.

L'article 9 définit les conditions de transmission de l'exception d'inconstitutionnalité en stipulant que «la disposition législative contestée doit déterminer l'issue du litige ou constituer le fondement des poursuites». Ceci d’autant que celle-ci «n'a pas été déclarée par le Conseil constitutionnel conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances». Aussi, et bien évidemment, « le moyen soulevé doit présenter un caractère sérieux». Il est stipulé également que «la Cour suprême ou le Conseil d'Etat ont deux (2) mois pour statuer. A défaut, l'exception est transmise d'office au Conseil constitutionnel». Le projet de loi prévoit également dans son article 19 qu'il soit sursis à statuer sur le litige ou le procès pénal, jusqu'à la décision de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Des exceptions à cette règle sont toutefois prévues. C'est le cas pour une personne privée de liberté à raison de l'instance, « lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une détention», mais aussi lorsque le juge est tenu de «statuer en urgence ou dans un délai déterminé». Lors de la présentation du texte, le ministre de la Justice a souligné toute l'importance de la promulgation d' «une loi portant organisation du Conseil constitutionnel» pour se voir élargir en Cour constitutionnelle étant donné qu'il aura à statuer dans les conflits en audiences publiques.

Lors des débats ayant suivi la présentation de ce projet de loi, les députés ayant demandé à prendre la parole, toutes couleurs politiques confondues, ont dans l’ensemble salué le contenu de ce projet de loi. C’est le cas des députés Torkia Skender, Naïma Djilali Aïssa, Lahbib Senoussi, Nabila Ahlem Mhamedi (FLN), de la députée Fatima Kerma, (RND), du député Lakhdar Benkhellaf (El Adala), du député Djelloul Djoudi (PT) et du député Belghouchi Hadj (Front El Moustakbal). Des propositions ont bien évidement été formulées par les intervenants dont le nombre a dépassé la quarantaine mais tous et toutes ont mis en avant l’importance de ce projet de texte et ont salué son contenu.

Soraya Guemmouri