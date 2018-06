BADR de Tiaret : Des crédits de plus de 5,6 milliards DA

Le groupe régional d’exploitation de la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR) de Tiaret a accordé des crédits d’une valeur de 5,6 milliards DA à la wilaya, depuis le début de l’année 2017 jusqu’à la mi-mai 2018, a-t-on appris du directeur du groupe. Ce groupe a accordé, à travers ses 10 agences implantées au niveau de la wilaya, des crédits de plus de 5,6 milliards DA du début 2017 au 13 mai dernier, pour financer des activités agricoles, a indiqué Mustapha Zoubir. Le montant des crédits accordés pour l’acquisition et le renouvellement du matériel agricole (moissonneuses, tracteurs et accessoires) a atteint 2 milliards DA, celui des crédits subventionnés par l’État pour le renouvellement du matériel est de 556,4 millions DA et celui du soutien de l’État est de 60% de la valeur du matériel, soit l’équivalent de plus de 1,1 milliard DA, a-t-on fait savoir, signalant que 192 dossiers ont été financés. Le montant des crédits pour possession du matériel a atteint plus de 1,3 milliard DA et le soutien de l’État est de 1 milliard DA, a-t-on ajouté. Plus de 1,4 milliard DA ont été accordés au titre du crédit Ettahadi pour financer 415 fellahs, outre 720 millions DA du crédit classique pour financer 63 dossiers. Dans le cadre du crédit Rfig, la BADR a accordé plus de 604 millions DA au titre de la saison labours-semailles 2017-2018 pour financer 1.233 dossiers pour l’acquisition de semences et des engrais. Elle a également financé 84 dossiers pour un montant de 611 millions DA dans le cadre du crédit Rfig hors céréales, a-t-on fait savoir. La BADR a également octroyé, dans la wilaya de Tiaret, des crédits de 5,8 millions DA pour financer des constructions rurales et leur réfection au profit de quatre bénéficiaires, en plus de 268 millions DA dans le cadre du crédit d’exploitation où elle a financé 24 dossiers d’exploitation dans diverses filières agricoles. Par ailleurs, le même responsable a indiqué que la BADR a financé 1.366 projets de création de micro-entreprises au titre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) depuis 2012, soit une valeur de 3,6 milliards DA, générant ainsi 3.275 emplois. En outre, elle a financé, durant la même période, 865 dossiers pour la création de micro-entreprises au titre de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) pour un montant global de plus de 1,9 milliard DA contribuant à la création de 1.869 emplois et 452 dossiers au titre de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), totalisant 176 millions DA et générant 430 postes d’emploi. Mustapha Zoubir a souligné que le groupe régional d’exploitation de la BADR de Tiaret a réalisé des résultats probants en 2017 avec un chiffre d’affaires de 826 millions DA, soit une hausse de 155% par rapport à 2016. Il a annoncé que la BADR ouvrira prochainement, à Aïn Dheb, une unité pour se rapprocher des agriculteurs, en plus d’un programme établi permettant l’ouverture d’agences dans les wilayas de Tissemsilt et de Tiaret. À noter que ce groupe compte 14 agences, dont 10 à Tiaret.