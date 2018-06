A plus de 74 dollars : Le Brent rebondit

Le baril de Brent est reparti à la hausse lundi en cours d'échanges européens mais la prudence reste de mise à quatre jours de la réunion des pays de l'Opep et ses partenaires, à Vienne, qui pourrait déboucher sur une modification de leur politique commune de production. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait vers midi 74,16 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 72 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude" (WTI) pour le contrat de juillet cédait 25 cents à 64,81 dollars. La confrontation commerciale entre la Chine et les Etats-Unis s'est aggravée vendredi quand Donald Trump a annoncé imposer de nouveaux droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises.

La Chine a répliqué en visant notamment des produits agricoles, mais a également annoncé vouloir taxer le pétrole et les produits pétroliers américains à une date ultérieure. Selon les analystes, la demande mondiale de pétrole pourrait reculer dans le cas de sanctions chinoises sur la production américaine. Mais le cours du Brent restait pour sa part dicté par les négociations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui se réunira vendredi avant une réunion avec ses partenaires, dont la Russie, samedi. L'avenir de l'accord de limitation de la production reste la principale cause d'inquiétude des marchés. La réunion s'annonce tendue entre d'un côté l'Arabie Saoudite et la Russie, favorables à un assouplissement des quotas et de l'autre côté l'Iran, l'Irak et le Venezuela qui devraient s'y opposer fermement, ont résumé les analystes. L'Iran aurait ainsi annoncé dimanche compter opposer son droit de veto si le ministre saoudien, Khaled al-Faleh, propose d'augmenter les objectifs de production, a rapporté l'agence Bloomberg. Mais selon des sources citées par l'agence, les deux géants pétroliers que sont l'Arabie saoudite et la Russie voudraient proposer une augmentation modérée, de 300.000 à 600.000 barils par jour, et apaiser les mécontents en officialisant l'accord de l'Opep et des dix autres producteurs sur le long terme. Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, avait émis samedi l'hypothèse d'une hausse nettement plus marquée, de 1,5 million de barils par jour.



Le prix du panier de l’Opep à 72,79 dollars



Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi vendredi à 72,79 dollars, a indiqué lundi cette Organisation sur son site web. Jeudi, le prix du panier de référence du brut de l'Opep était de 73,80 dollars, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole: le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), l'Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (kuwait), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine(Qatar), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela). Les cours de l'or noir ont terminé la semaine en baisse.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a fini à 73,44 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 2,50 dollars par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de juillet a abandonné 1,83 dollar à 65,06 dollars. En Asie, les cours du pétrole ont débuté la semaine en baisse en Asie. Le baril de «light sweet crude» (WTI), la référence américaine du brut, pour livraison en juillet, reculait de 1,21 dollar, à 63,85 dollars, alors que le baril de Brent de la mer du Nord, principale référence sur le marché mondial, pour livraison en août, perdait 70 cents à 72,74 dollars. Les marchés s'attendent à l'annonce d'une augmentation de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses dix partenaires, dont la Russie, lors de leur réunion des 22 et 23 juin à Vienne. Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, cité par l'agence de presse RIA Novosti a déclaré samedi que son pays et l'Arabie saoudite «proposent d'augmenter au troisième trimestre la production de 1,5 millions de barils par jour (b/j (et ensuite de regarder la situation sur le marché». «Nous le proposons seulement pour le troisième trimestre.

En septembre, on regarde la situation sur le marché et on décide de la suite», a-t-il continué. «En ce moment, au troisième trimestre, il va y avoir une hausse de la demande, et c'est pour cela que ce genre de propositions sont réellement utiles», a-t-il expliqué. Pour rappel, le rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), comme celui de l'Opep publié mardi, ont déjà fait état d'une hausse de la production du premier exportateur mondial, l'Arabie saoudite. Mais d'autres membres de l'Organisation, comme l'Irak et l'Iran, se sont déjà opposés à la proposition d'augmenter la production à l'occasion de la réunion de Vienne. A noter que l'Opep et ses dix partenaires ont atteint en avril dernier un niveau de conformité record de 152%, avec leurs engagements de réduction de la production pétrolière. L'accord Opep-non Opep, conclu à Vienne entre les 14 membres de l'organisation et 10 autres producteurs de pétrole, Russie en tête, a pour objectif de baisser le niveau de production de 1,8 million de barils par jour afin de réduire l'excédent d'offre de brut sur le marché et soutenir les prix. Cet accord qui court jusqu'à la fin 2018 a semblé porté ses fruits depuis un an et demi: le baril de Brent, référence sur le marché mondial, est passé d'environ 50 dollars fin 2016 à plus de 80 dollars en mai.