Réunions Opep - non-Opep : Stabiliser les marchés et privilégier le dialogue

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, prendra part aux réunions des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires non membres, et ce à compter du 20 juin, dans la capitale autrichienne.

Ainsi, M. Guitouni prendra part à la 9e réunion du comité conjoint de monitoring Opep et non-Opep (JMMC) à Vienne, le 21 juin 2018, a noté la même source. En cette occasion, les ministres membres du JMMC examineront le niveau de conformité des 24 pays Opep et non-Opep à leurs engagements pris et consignés dans la déclaration Opep - non-Opep du 10 décembre 2016, a précisé le communiqué. À noter que le JMMC est composé de quatre pays membres de l'Opep (Algérie, Arabie saoudite, Koweït et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Opep (Russie et Oman). Le Président de la Conférence (UAE en 2018) assiste également aux réunions du JMMC. Le ministre de l’Énergie participera également à la 174e Conférence ministérielle de l’Opep, le 22 juin, et à la 4e réunion ministérielle des pays Opep et non-Opep, le 23 juin. M. Guitouni interviendra par ailleurs, lors du 7e séminaire international de l’Opep, qui se tiendra les 20 et 21 juin à Vienne. «Ce 7e séminaire international figure parmi les plus importants forums mondiaux d'experts dans le domaine de l'énergie», a noté la même source. Les ministres des pays membres de l'Opep et des pays producteurs non membres de l'Opep se réuniront avec de hauts responsables d'entreprises et d'organisations internationales, ainsi que des scientifiques et des experts en énergie, pour discuter différentes perspectives autour du thème «Pétrole - Coopération pour un avenir durable». À cette occasion, M.Guitouni évoquera les efforts soutenus de l’Algérie afin de stabiliser les marchés pétroliers à l'appui d'une économie mondiale saine, et ce en coopération avec les pays Opep et non- Opep, en privilégiant le dialogue avec les parties prenantes du monde entier.