Plages de Tizi Ouzou : prêtes à accueillir les estivants

Les huit plages autorisées à la baignade dans la wilaya de Tizi-Ouzou sont prêtes à accueillir les estivants pour cette nouvelle saison estivale qui a débuté le premier juin et dont l’ouverture officielle aura lieu le 25 du même mois, a-t-on appris dimanche dernier du directeur local du Tourisme et de l’Artisanat (DTA), Rachid Gheddouchi. «Nous avons étudié le bilan de la saison précédente qui a fait ressortir quelques points négatifs qui se résument essentiellement en une insuffisance de places de parking, des moyens pour la collecte des déchets, d’éclairage au niveau de quelques plages, des perturbations dans l’alimentation en eau potable et le débordement de fosses sceptiques à la plage «Petit paradis» et, nous y avons apporté des correctifs», a souligné ce responsable.

Des dispositions avaient été prises et des travaux engagés pour la réhabilitation et la mise en place des équipements manquants, a-t-il ajouté. Les 8 plages autorisées à la baignade comptent un total de 47 sanitaires, 15 douches, six parkings et 11 voies d’accès. L’éclairage public a été complété au niveau des sites ou un manque a été signalé.

Concernant le problème d’alimentation en eau potable, le DTA a rappelé qu’il a été pris en charge dans le cadre du programme national d’urgence, d'un montant de 25 milliards de DA du ministère des Ressources en eau, a-t-il rassuré.

Le nettoiement des plages, dotées de 104 bacs à ordures, sera assuré par des opérations quotidiennes d’enlèvement des déchets, «opération qui peut être renouvelée une deuxième fois dans la journée si nécessaire». Deux cribleuses et un camion hydro-cureur ont été mobilisés par la wilaya pour garantir la propreté des plages, a-t-il ajouté.

La concession des plages concernera les parkings, les sanitaires, les plates-formes de commerce et les espaces de location d’articles de plage, mais pas les solariums, a ajouté Rachid Gheddouchi qui a indiqué que les cinq communes côtières ont exprimé un besoin de 68,510 millions de DA pour la réalisation de quelques travaux d’aménagements. Demande qui a été transmise au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

S’agissant de l’hébergement des vacanciers, il sera pris en charge par 32 établissements hôteliers et 44 autres structures d’hébergement dont des terrains de campings des camps de toile, 3 auberges de jeunes, des centres de vacances et de loisirs, des bungalows qui totalisent plus de 7 500 lits, a relevé le DTA qui a noté l’ouverture cette année, et pour la première fois, de structures d’accueil en appartements, chez le privé.

Pour ces structures d’accueil chez un particulier, des autorisations d’exploitation durant la saison estivale (du 1 juin au 30 septembre) sont délivrées par la direction du Tourisme à tout propriétaire d’un immeuble ayant réuni les commodités nécessaires.

«Nous avons déjà donné des autorisations pour sept propriétaires qui vont mettre à la disposition des estivant quelque 530 lits», a-t-il indiqué, tout en ajoutant que l’opération se poursuit.

Des autorisations seront également délivrées par la direction des Transports aux transporteurs, activant sur les 7.630 lignes de la wilaya et désirant assurer des dessertes vers les plages.

Cinq centres de vacances d’une capacité de 980 lits et trois auberges de jeunes de 210 lits seront ouverts pour accueillir quelque 300 enfants du Sud et Hauts-plateaux.

Le programme d’animation, qui a débuté le 1 juin dernier, a été tracé par la DTA en collaboration avec les directions de la Culture, de la jeunesse et des sports, de l’éducation, et la Chambre des métiers et de l’artisanat. Un total de 19 activités touristiques, artisanales et culturelles est au menu en plus d’activités sportives et nautiques.

S’agissant du nombre d’estivants attendus cette année, la DTA prévoit entre 10 à 12 millions, soit le même nombre de visiteurs que la saison dernière, a observé

M. Gheddouchi.