Au lendemain de l’Aïd : Alger au ralenti

La capitale, au lendemain des fêtes religieuses ou nationales, ressemble à une ville «morte». À l’exception des cafés, des marchands de tabac et journaux, de quelques pharmacies et supérettes, beaucoup de commerces sont restés rideaux baissés les deux jours après l’Aïd-el-Fitr.

L’ambiance est morose. L’activité commerciale tourne au ralentit et parfois à l’arrêt dans certains quartiers de la ville. Les rideaux des magasins sont baissés et les commerçants font la moue aux consommateurs, appelés à prendre leur mal en patience et attendre la reprise de l’activité. Même les marchés de fruits et légumes sont fermés. Mais aubaine pour les automobilistes, les voies de circulation routière n’ont jamais été aussi fluides. L'on peut aisément aller de l’ouest à l’est de la capitale en moins d'une heure!

En effet, il n’en demeure pas moins que de nombreuses personnes ayant choisi de passer la fête en famille, dans leurs wilayas d’origine, n’ont toujours pas regagné leur travail à la Capitale, laissant les Algérois pris en otage. En effet, le peu de commerces ouverts n’arrivent pas à satisfaire les besoins des habitants de la Capitale. Les produits de large consommation, à l’instar du pain et du lait, sont toujours introuvables, et ce, malgré les promesses du ministère du Commerce, qui a réquisitionné, rappelons-le, plus de 4 500 commerçants pour la permanence de l’Aïd.

Un habitant rencontré hier au niveau de la rue Didouche-Mourad nous affirmera qu’«on se croirait en un vendredi. Il y a un service minimal comme durant tous les vendredis.

L’essentiel est que cette situation ne se prolonge pas durant la semaine». Il n’en reste pas moins que le vrai dilemme que rencontrent les habitants est l’ouverture des commerces et la disponibilité des moyens de transport. À la Grande-Poste et ses environs, l’activité commerciale est réduite au strict minimum: un boulanger-pâtissier, un café, mais un tas de supérettes et de kiosques n’ont pas jugé utile d’ouvrir. Pour le pain, les habitants et les passants avaient tout le loisir de s’adresser au boulanger de l’avenue Pasteur. Mais le lait n’était, hélas, pas disponible, souligne une dame qui affirme qu’elle doit s’acheter le lait en brique. «Tout marche au ralenti», regrette-t-elle.

Ces deux derniers jours, de nombreux magasins étaient fermés. Hormis certains magasins de prêt à porter, les rideaux de plusieurs commerces et de restaurants étaient baissés. Les commerçants ne changent pas leur habitude de prendre un congé de quelques jours, après chaque fête de l’Aïd.

Attendre jusqu’au… retour du bled !

Les consommateurs se sont trouvés contraints de partir à «la conquête» d’une baguette de pain, de quelques légumes ou d’un sachet de lait, et autres produits de première nécessité. Même les quelques commerces ouverts ne disposaient pas de grands choses n’ayant pas approvisionné leur magasins. Les quelques boulangeries ayant assuré la permanence durant le premier jour de Aïd-el-fitr ont ouvert leurs commerces tôt la matinée et la quantité de pain produite a été écoulée avant la levée du jour. Mais pourquoi cette situation se répète-t-elle chaque année ?

Les responsables du ministère du commerce relativisent même s’ils admettent une telle situation affirment que, ce phénomène, « récent », touche particulièrement la capitale et non les autres villes du pays. « Alger fait la particularité. Les commerçants des autres villes travaillent normalement. Depuis quelque temps, on constate qu’il y a des commerces qui restent fermés après l’Aïd », a reconnu un responsable du ministère du commerce l’année dernière à la même période. « Le ministère agit par coup de loi. On l’a déjà fait pour les fêtes légales et religieuses (pour que les commerçants assurent une permanence). De leurs côtés, l’Union générale des commerçants, l’Association nationale des commerçants et l’Association des consommateurs doivent s’organiser et jouer le jeu. Pourquoi attendre jusqu’à ce que l’État intervienne et sanctionne ? », a affirmé ce responsable. «Les gérants des commerçants, même s’ils habitent Alger, et pour certains depuis plusieurs générations, ont tous un pied-à-terre au bled et pour rien au monde ils ne ratent l’occasion de s’y rendre. C’est là-bas qu’ils ont leurs habitudes et leurs familles et la seule occasion de se retrouver »nous affirme Omar gérant d’un magasin à la rue Abbane Ramdane. « On était obligé de fermer notre magasin, faute de personnel. Les jeunes cuisiniers et les serveurs viennent tous du bled, de Jijel, de Tébessa ou de Tizi-Ouzou et des autres régions de la Kabylie Ces derniers partent chez eux la veille de l’Aïd et ne reviennent qu’une semaine après » nous dira Réda restaurateur à la rue Tanger. «La situation ne reviendra à la normale que dans quelques jours, le temps pour les grossistes et les gérants de magasins rentrés de leur congé de s’approvisionner chez leurs fournisseurs habituels, eux aussi originaires des wilayas de l’intérieur» ajoute Réda.

Farida Larbi