L’Espace de divertissement « Médinatic » : Au grand bonheur des algérois

Un nouvel espace de loisirs et de culture, baptisé «Médinatic», a eu de bons échos auprès des algérois en terme d’affluence. Regroupant des espaces de projection, une salle de spectacles, des jeux pour enfants, ou encore des espaces d'exposition, «Médinatic» a récemment été inauguré au siège du Centre algérien pour le développement du cinéma à Alger (CADC).

Situé dans le quartier d'El-Achour, en périphérie de la capitale, «Médinatic» est un nouvel espace de détente exploitant d'anciens locaux industriels aménagés pour offrir aux visiteurs plusieurs espaces dédiés à la culture, au sport et au divertissement pendant la saison estivale et ce jusqu’au 30 septembre. Ce nouvel espace de loisirs propose un espace de projection en plein air où des films du box-office mondial seront projetés tout au long de l’été, une salle de concert qui a accueilli le groupe Ifrikya Spirit en ouverture, une librairie, un espace d'exposition pour les artistes ainsi que des ateliers de dessin pour les enfants.

Dans le volet loisirs, les organisateurs proposent des salles de jeux pour les jeunes, le paintball, des jeux gonflables pour les enfants en plus d'activités sportives comme l'escalade, le beach-volley et le beach-soccer dans les anciens hangars de la structure industrielle.

Plusieurs stands d'exposition et de promotion sont occupés par des artisans et des institutions du secteur du tourisme, à l'image de l'Office national du tourisme, qui visent à promouvoir la destination Algérie et l'artisanat.

«Médinatic», exclusivement sponsorisé par Algérie Poste et les opérateurs publics de télécommunication Mobilis, dispose également d'espaces commerciaux de restauration et de parking pour les visiteurs. Il y a des connexions wifi, des distributeurs automatiques de billets et des boutiques de vente de puces et d’appareils téléphoniques de Mobilis. C’est donc un village connecté d’où l’appellation Medinatic. Un jeu de mots qui signifie aussi «Ta ville» en arabe.

Kader Bentounès