Contes et récits pour enfants, d’Abid Djebbar : Une passion insatiable

Une passion insatiable pour l’écriture, c’est ce qui caractérise Abid Djebbar qui n’est pas à sa première œuvre. enseignant de formation dans la vie professionnelle, à la retraite, il trouve beaucoup de temps pour s’adonner à sa passion, celle d’écrire. il a écrit dans plusieurs registres mais dans celui adressé aux enfants par le bais de contes dans son dernier livre, l’on a l’impression que dans sa relation avec l’enfant, l’auteur a évité de se positionner comme celui qui sait face à celui qui ne sait pas. La rencontre littéraire avec le jeune public est à ce prix, L’enfant est un sujet, considéré comme un être humain en devenir, absent des discours philosophiques, des théories qui racontent l’homme et ses quêtes, l’homme et ses conquêtes en ce sens que l’enfance est une intense période d’apprentissage, de la formation du soi, de la construction de l’identité. Quand il est question d’enfants, on ne dit pas identité mais développement. Pourtant, l’enfance n’est jamais vécue comme un passage par les enfants qui sont dans le présent absolu et déterminant. L’être humain se construit dans et par le regard de l’autre. L’enfance et l’enfant ne sont jamais sujets. Ils sont objets. Ce sont les premiers enseignements que l’on peut tirer après la lecture de ce roman pour enfants. Le livre de Abid Djebbar n'est pas seulement un essai d'élucidation de la création littéraire et artistique, mais encore une recherche précise de ce qui est en jeu pour l’enfant d’aujourd’hui qui sera l’homme de demain, par le fait que «quelque chose comme l'art ou la littérature existe» : descente vers la profondeur, approche du sens de la vie par des symboles, expérience de la réalité et du vécu quotidien de son univers. L’auteur s’interroge; il existe peut-être une méditation rigoureuse, riche, sur les conduites créatrices du monde de l’innocence. Cet essai est un autre ouvrage de l’auteur édité par Edilivre, après le roman intitulé «Les ruses d'un maire colon», dans lequel Djebbar Abid tend à ressusciter le passé historique de son enfance, au sein de son village natal, appelé autrefois, par ordre chronologique, tantôt «Fortassa », tantôt «Uzès-le-Duc». En dernier lieu, le village avait été nommé «Oued El Abtal», faisant ainsi la rétrospective de cette commune. L'unique école primaire servait jadis de lieu d'enseignement et de culture avec des enseignants divers et des personnalités de culture et de sacrifice qui ont marqué l’histoire de cette région de manière significative . «La trahison», paru en novembre 2017, comporte un ensemble de nouvelles empreintes d’émotion, de chagrin, de morosité et de tristesse. La nouvelle reflète un acte barbare commis contre une personne isolée. La seconde nouvelle est «Contes et récits pour enfants». Cet ouvrage peut servir de documentation dans le domaine pédagogique pour les élèves des différents paliers de l’enseignement obligatoire du système éducatif, un document d’appoint pour la facilitation et l’explicitation de procédés de la situation d’intégration dictée par la mis en place de l’approche par compétences mise en œuvre depuis plusieurs années dans le cadre des reformes du système éducatif. Cet ouvrage est un plus à plus d’un titre dans ce processus d’apprentissage en milieu scolaire, notamment pour le français comme étant langue étrangère.

A. Ghomchi